الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة "تصدر نشرة إرشادية بأهم توصياتها لمزارعى البصل خلال يناير

بصل
بصل

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، اليوم الإثنين، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر يناير.


تمثلت توصيات وزارة الزراعة لحماية محصول البصل في الآتي..

إجراء الرش الوقائي والدوري بالمبيدات الموصي بها 

استمرار الري بانتظام لإنتاج محصول البصل الفتيل بالوجه البحري.

الاستمرار في نقاوة الحشائش وإجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصي بها.

استمرار الري بانتظام لإنتاج محصول البصل من البصيلات بالوجه القبلي.

الاستمرار في الحصاد والتسميط ثم تقطيع العروش والفرز والتدريج والتعبئة.

تجهيز الأرض لزراعة مشاتل لإنتاج البصيلات بنفس طريقة المشاتل.

اختيار الصنف جيزة 6 محسن. ومعدل التقاوى 30 كجم/فدان عند الزراعة اليدوية في خطوط

20-25 كجم/فدان عند الزراعة بالسطارة، 40 كجم عند الزراعة اليدوية نثرًا.

اجراء رية المحاياة بعد أسبوع ولا تترك الأرض تتشقق على البادرات.

إضافة الدفعة السمادية الأولى بمعدل 30 وحدة أزوت للفدان أو 100 كجم نترات نشادر بعد الزراعة بثلاثة أسابيع.

إنتاج بذور البصل “البصل الروس”
إجراء العزيق للمرة الثانية وإضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتى بمعدل 45 كجم وحدة أزوت/ فدان أو 150 كجم نترات النشادر/ فدان بعد شهر من زراعة الأبصال، وإجراء الرش الوقائي بعد مرور حوالي شهر 30-40 يومًا من الزراعة بالمبيدات الموصي بها، وإجراء عملية الري بانتظام.

-الزراعة تصدر نشرة إرشادية لمزارعي البصل يجب مرعاتها

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