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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الأعلاف الخضراء

محاصيل خضراء
محاصيل خضراء

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية مراعاتها، خلال شهر ديسمبر:

وتمثلت التوصيات في الآتي:
البرسيم المسقاوي:
• تؤخذ الحشة الثانية في الزراعات المبكرة والحشة الأولي من الزراعات المتأخرة.
• ري البرسيم بعد 3-5أيام من الحش.
البرسيم الحجازي:
• يؤخذ الحشة الأولي بعد الزراعة عند عمر 60- 70يومًا وعادة يكون أرتفاع الحش 35 - 40 سم وأول خشة تكون ضعيفة ثم تزداد تدريجيًا من شهر إلى آخر حتي يؤخذ إنتاج كامل بعد 6 شهور من الزراعة معدل الفدان 4-5طن/فدان / الحشة.

• بعد ذلك يتم الحش مرة كل شهر في الصيف وفي الشتاء مرة كل 40-45يوم.

وأصدرت وزارة الزراعة نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الشعير مراعاتها، خلال شهر ديسمبر:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

ما سبق ذكرة في نوفمبر تبدأ زراعة الشعير في نهاية نوفمبر وبداية شهر ديسمبر من كل عام ويفضل الزراعة العفير(بذرة جافة فى ارض جافة ثم الري) بمعدل 50 كجم تقاوى للفدان في الِأراضي التي ليس بها ملوحة أو الغير موبوءة بالحشائش تزاد الى 60 كيلو في الِأراضي التي بها ملوحة وذلك بحرث الأرض مرتين متعامدتين وتسوى وتزحف ويراعى إضافة 100 كجم سوبر فوسفات أثناء الخدمة، أما الأراضي الموبوءة بالحشائش فيفضل الزراعة الحراتي حيث يتم ري الأرض قبل الزراعة بفترة كافية لإنبات الحشائش ثم يتم حرثها وبعد ذلك تبذر التقاوي وتحرث الأرض مرة أخرى وتسوى وتقسم إلى أحواض  وتشق القني وتقام البتون.

لمكافحة الحشائش عريضة الأوراق يتم الرش بعد 15-20 يوم من الزراعة بمبيد جرانستار بمعدل 8 جم/فدان.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الأعلاف الخضراء الشتوية

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