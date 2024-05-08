بعد احتلال معبر رفح الفلسطينى.. السعودية والأردن يطالبان بوقف التصعيد العسكرى الإسرائيلى

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن الدكتور أيمن الصفدي.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، ناقش الجانبان في اتصال هاتفي، اليوم، التطورات الأخيرة في قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية.

وأكدا ضرورة وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل، وخطورة احتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني من معبر رفح وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.