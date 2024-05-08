الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تبدأ اليوم.. مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة

تخفيف أحمال الكهرباء
تخفيف أحمال الكهرباء

استجابت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لمطالبة التربية والتعليم بتعديل مواعيد تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء مراعاة لمصلحة طلاب الثانوية العامة. 

وأعلنت وزارة الكهرباء في بيان رسمي نشر عبر الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر جاء فيه، تعديل مواعيد تخفيف الأحمال وفقا للطلب الوارد من وزارة التربية والتعليم بشأن عدم تنفيذ خطة تخفيف الأحمال المعتمدة حاليا من الساعة ٨ صباحا حتى 3 مساءً خلال فترة عقد الامتحانات بالمدارس على مستوى الجمهورية، وذلك من تاريخ ٢٠٢٤/٥/٨ وحتى ٢٠٢٤/٧/٢٠.

موعد تخفيف الأحمال الجديد

وقالت الشركة إنه حرصًا من الدولة على مصلحة الطلاب وانتظام سير عملية الامتحانات، وبناءً على التنسيق مع قطاع البترول، فقد تقرر تعديل خطة تخفيف الأحمال اليومية لتصبح من الثالثة مساءً وحتى السابعة مساءً موزعة على مستوى مناطق الجمهورية، بحيث لا تزيد فترة الفصل لكل منطقة على ساعتين، بدءًا من تاريخ ٢٠٢٤/٥/٨ وحتى ٢٠٢٤/٧/٢٠.

وقال مصدر بوزارة الكهرباء، إنه تتم دراسة موقف تخفيف الأحمال خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، حيث يتم تحدد عدد ساعات أقل لقطع التيار.

وأَضاف المصدر لـ"الدستور"، أنه تتم دراسة اقتراح بقطع التيار ساعة فقط يوميًا، عوضًا عن ساعتين يتم تخفيفها الآن، في غير مواعيد الامتحانات، وجارٍ إرسال تلك المقترحات لمجلس الوزراء لتحديد أفضل الطرق المناسبة لتطبيق جدول تخفيف الأحمال أثناء امتحانات الثانوية العامة.

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