الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لتشجيع السياحة.. مصر للطيران تقدم للطلبة الوافدين تخفيض 20%

المهندس يحيي زكريا
المهندس يحيي زكريا

قال المهندس يحيي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن مصر للطيران لن تتواني في منح الحوافز التشجيعية لتنشيط كافة الأنماط السياحية، خاصة السياحة التعليمية.  

وأضاف أن مصر للطيران منحت لجميع الطلاب الوافدين من الخارج خصما يصل من 20 إلى 25%،؜ على رحلاتها القادمة من مختلف دول العالم.

وأكد زكريا في تصريحات لـ«الدستور»، أن مصر للطيران ستقدم العديد من الحوافز التشجيعية للطلاب الوافدين من الخارج علي جميع خطوط الطيران العربية والأوروبية، وجار وضع خطة وآلية خاصة يتم تطبيقها للطلبة الوافدين، وكذلك التسهيلات التشجيعية بهدف تشجيع حركة السفر عبر كافة المطارات المصرية، لتنشيط السياحة التعليمية والتي تعد ضمن استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر لتحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

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جاء ذلك فور إطلاق المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية "EGY AID" بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والتعليم العالي والبحث العلمي.

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