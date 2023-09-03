انطلاق أولى رحلات مصر للطيران إلى مطار غواروليوس بالبرازيل

استقبل مطار غواروليوس ساو باولو الدولي، أولى رحلات مصر للطيران المباشرة بين القاهرة وساو باولو بالبرازيل، عبر أحدث طائرات الشركة طراز B787-9 دريم لاينر.

واستقبل مطار غواروليوس رحلة مصر للطيران بتسجيل SU-GET رقم MS3910، التي تعتبر الأولى في تاريخ الشركة الوطنية لهذاالخط.

وبحسب مصادر بمصر للطيران، فإن رحلة اليوم رحلة خاصة تتم كل اسبوعين بشكل غير منتظم تمهيدا لتشغيلها كخط منتظم خلال الفترةالقريبة القادمة.

خطة الناقل الوطني مصر للطيران لتوسيع

استمرارًا لخطة الناقل الوطني مصر للطيران لتوسيع قاعدة عملاء ووكلاء الشركة من شركات الطيران الأجنبية وتقديم أفضل وأجود الخدمات الجوية لهم، حصلت شركة مصرللطيران للخدمات الجوية قبل اسابيع على تقييم مرتفع فى مراجعة سلامة الغذاء منشركة MADINA لصالح شركة Air Canada.

وقام وفد من شركة Air Canada بزيارة تفقدية لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية تم خلالها تقييم وتجديد التعاقد للعام الثالث علىالتوالى وجاء هذا التجديد نتيجة ثقة شركة Air Canada فى جودة الخدمات المقدمة من “مصر للطيران” للخدمات الجوية خلال العامين الماضيين وذلك بعد اجتياز المراجعات.

وأكد حاتم ممدوح رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية أن شركة Air Canada تعد من أهم عملاءالشركة الحاليين وتأتى من ضمن عشرين شركة طيران دولية أخرى تقوم شركة مصرللطيران للخدمات الجوية بتقديم خدماتها لها، مضيفًا أنالشركة تسعى دائمًا إلى تلبية كافة إحتياجات عملائها بأعلى مستوى من الجودة والسلامة وبما يتوافق مع المعايير الدولية لنظم الجودةوالسلامة الأمر الذى يساعد فى جذب مزيد من العملاء كما أن النماذج المطلوبة فى التعامل مع العملاء تتفق مع المعايير الدولية ونظم الجودة الشاملة التى تطبقها شركة مصر للطيران للخدمات الجوية.