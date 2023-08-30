الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق أولى رحلات "مصر للطيران" إلى بورتسودان الإثنين

المهندس يحيي زكريا
المهندس يحيي زكريا

قال المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن تشغيل الشركة لخط طيران جديد مباشر من القاهرة إلى بورتسودان اعتباراً من أول سبتمبر وبواقع رحلة واحدة يومياً يأتي ضمن خطة الشركة للوجود في السودان وتزويد الخطوط الجديدة إلى العديد من الوجهات لتسهيل نقل المواطنين بين مصر وبعض المدن السودانية حيث تصل رحلات مصر للطيران إلى نقطتين في السودان.

وأشار زكريا في تصريحات لـ"الدستور" إلى فتح باب الحجز بالفعل أمام المواطنين على متن رحلة مصر للطيران بين مطار القاهرة الدولي ومطار مدينة بورتسودان والمقرر انطلاقها الإثنين المقبل.

ويمكن لمواطني البلدين حجز تذاكر سفرهم من مكاتب الشركة أو وكلاء السفر أو الموقع الإلكتروني للشركة الوطنية «مصر للطيران». 

ولفت إلى أن خط مدينة بورتسودان يعد من الخطوط الواعدة خصوصاً تجارياً.

رحلة مباشرة أخرى إلى مطار معيتيقة الدولى

وأكد زكريا أن «مصر للطيران» تسيّر رحلة مباشرة أخرى إلى مطار معيتيقة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق الإثنين 4 سبتمبر أولى رحلات شركة مصر للطيران في طريقها إلى مدينة بورتسودان والتى تعد الرحلة الأولى ضمن أحدث خطوط الناقل الوطني المصري «مصر للطيران»، والتى ستسير رحلة يومياً بواقع 7 رحلات أسبوعياً، وتحمل الرحلة رقم 865، وتعود إلى القاهرة في 1 ظهراً برقم 866.

مدينة بورسودان رحلات مصر للطيران السودان مصر للطيران مطار القاهرة الدولي

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