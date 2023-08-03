الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعاقد جديد لشركة مصر للطيران في مجال الشحن الجوي

مصر للطيران
مصر للطيران

صرح المهندس يحيى زكريا رئيس  الشركة القابضه امصر للطيران ان نجاح شركة مصر للطيران للشحن الجوي بتوقيع تعاقد جديد لخدمه رحلات الشحن الجوى الخاصه بشركة DHL Aviation  من خلال مجمع بضائع مصر للطيران بالقاهرة  يعد نجاحا جديدا يسهم فيتعزيز قدرة أسطول الشركة لتلبية النمو الهائل في الطلب على حركة الشحن الجوى حول العالم على الرغم من التحديات الصعبة التى تمربها صناعة الطيران العالمية .. مشيرا أن قطاع الشحن الجوي يشهد إزدهاراً ملحوظا  خلال هذه الفترة من خلال حرص شركة مصر للطيرانعلى زيادة تعاقداتها مع كبري الشركات العاملة في مجال الشحن الجوي لتحقيق القدرة علي المنافسة في ظل التحديات العالمية في مجالصناعة النقل الجوي

جدير بالذكر أن شركة DHL Aviation تعد من كبري شركات الطيران المتخصصة في مجال الشحن الجوي وخاصة في مجال البريدالسريع حيث بدأت الشركة في تسيير أولي رحلات الشحن من خلال مجمع بضائع مصر للطيران بالقاهرة في الأول من شهر أغسطس الجاري بواقع رحلتين شحن أسبوعيًا من خلال استخدام طائرات طراز عريض B767  من وإلي دولة البحرين وبحمولة تقدر بحوالي ٥٠ طن لكل من مقطعي الذهاب والعودة،حيث تعتبر دولة البحرين المقر الرئيسي ال HUB لشركة DHL AVIATION  في نطاق الشرق الأوسطومنه لشبكة رحلات ممتدة إلي أوروبا وأسيا وأستراليا والأمريكتين

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