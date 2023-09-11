الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الطيران: مطار العلمين شهد زيادة في حركة التشغيل خلال الصيف

وزير الطيران
وزير الطيران

صرح الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، أن مطار العلمين الدولي خلال الفترة الماضية وتحديدا موسم الصيف الحالي شهد زيادة في حركة التشغيل، بالتزامن مع المهرجان العالمي والأكبر في الشرق الأوسط الذي استضافته المدينة تحت شعار “العالم علمين”.

جاء ذلك خلال لقاء مع الصحفيين في مدينة الغردقة، على هامش الجلسة التشاورية المنعقدة بشأن إنشاء مبنى ركاب صديق للبيئة في مطار الغردقة الدولي.

مطار العالمين استقبل 13 ألف راكب

وقال وزير الطيران، إن المطار استقبل رحلات دولية أجنبية من جنسيات مختلفة، بمتوسط 5 رحلات أسبوعيا، مشيرا إلى أن المطار خلال العام الأخير استقبل 13 ألف راكب.

وزير الطيران: نسعى لتحويل المطارات المصرية لـ"صديقة للبيئة"

 

 

المطار جاهز لاستقبال جميع الطرازات 

 

وأكد وزير الطيران على أن المطار جاهز على أعلى مستوى لاستقبال جميع أنواع الطرازات ومجهز أيضا لاستضافة المعرض الدولي المرتقب منتصف العام المقبل Egypt AirShow2024.

وانطلقت قبل قليل، في مدينة الغردقة، جلسة استماع وتشاور جماهيري، تنظمها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة البيئة، وذلك للتشاور حول مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي وإنشاء مبنى ركاب جديد صديق للبيئة.

ويحضر الجلسة التشاورية التي تنعقد فعالياتها بعد قليل،  في مدينة الغردقة، الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر  وعدد من قيادات وزارة الطيران المدنى، وممثل عن وزارة البيئة، بالإضافة أيضا إلى عدد من أعضاء مجلس الشعب بالغردقة، ووفد من الكنيسة والازهر  بالمحافظة.

وكان الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، تناقش خلال الفترة الماضية، مع شركة صينية للهندسة المعمارية والتي تعد من أكبر الشركات الرائدة في مجال الاستثمار والتشييد وأعمال البنية التحتية في العالم و تمتلك مقومات متميزه في أعمال البناء والبنية التحتية للطرق والمطارات وإعداد التصميمات الهندسية وتوفير الحلول التمويلية وتحقيق ضمان الإئتمان وإعداد دراسات الجدوى للعديد من المشروعات الكبيرة في مختلف المجالات.

وتم مناقشة أيضا زيادة السعة الاستيعابية لمطار الغردقة الدولي تماشياً مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتنشيطاً للحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلي مصر، وتطرقت المناقشة إلى الحديث حول إنشاء مبنى ركاب جديد وتزويده بأحدث التقنيات التكنولوجية فى مجال المطارات لتقديم أفضل الخدمات للسائحين وتحقيق الزيادة المتنامية فى حركة الركاب المتوقعة كونه من أهم المطارات السياحية المصرية.

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