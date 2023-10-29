الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الطيران المدنى يلتقى وزير النقل اليمنى لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

الوزير خلال اللقاء
الوزير خلال اللقاء

التقى الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى، اليوم، الدكتور عبدالسلام صالح حُميد وزير النقل اليمنى والوفد المرافق له لبحث وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقد استعرض الوزيران عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى مجال الطيران المدنى، كما تناول اللقاء تعزيز أُطر التعاون والاستعانة بالخبرة المصرية في مجالات تأهيل وتدريب الكوادر اليمنية، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

وخلال اللقاء أكد وزير الطيران المدنى على عمق الروابط والعلاقات التاريخية التى تجمع بين مصر واليمن، معربًا عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم وأوجه التعاون مع الجانب اليمنى فى كل المجالات المتعلقة بقطاع الطيران المدنى، حيث تولى الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا لتعزيز وتعميق أواصر التعاون مع الدول العربية الشقيقة.

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الاستفادة من الخبرات المصرية 

 

ومن جانبه أعرب وزير النقل اليمنى عن خالص الشكر لوزير الطيران المدنى على حفاوة الاستقبال، كما أشاد بالنهضة الشاملة التى تشهدها منظومة الطيران المدنى المصرية في مختلف المجالات، معربًا عن تطلع بلاده لتطوير علاقات التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية فى مختلف مجالات النقل الجوى بما يحقق المصلحة والمنفعة المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وكان قد أكد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى أنه في ضوء الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة الطيران المدني من أجل زيادة معدلات التشغيل وفقًا لسياسة العرض والطلب وفتح نقاط وأسواق جديدة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية وبخاصة السياحة الروسية، مشيرًا إلى أن شركة إير كايرو تهدف إلى تنمية وتعزيز أسطولها الجوى والاستمرار في تحديثه والحفاظ على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. 

يشار إلى أن وزارة الطيران أعلنت قبل أيام عن فتح خطوط جوية مباشرة من عدة مدن روسية إلى مدن الجذب السياحي المصرية "شرم الشيخ والغردقة"، حيث إنه من المقرر أن يتم تسيير رحلات جوية من موسكو وإيكاترينبرج وسان بطرسبرج إلى كل من مدينتى شرم الشيخ والغردقة وذلك بواقع ٢١ رحلة أسبوعيًا، وسيتم تسيير أولى رحلاتها اليوم الخميس الموافق ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ بمعدل ٧ رحلات أسبوعيًا إلى مدينة شرم الشيخ؛ حيث تسير الشركة ثلاث رحلات من العاصمة الروسية موسكو بالإضافة إلى رحلتين لكل من إيكاترينبرج وسان بطرسبرج، وترتفع إلى ١٤ رحلة أسبوعيًا من المدن الروسية الثلاث إلى مدينة الغردقة اعتبارًا من منتصف نوفمبر المقبل.

 

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