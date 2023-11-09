وزير السياحة والآثار يتوجه في زيارة قصيرة للعاصمة الألمانية برلين



عقب انتهاء مشاركته في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2023 والتي انطلقت فعالياتها خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن، توجه، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في زيارة قصيرة للعاصمة الألمانية برلين، استهلها، اليوم، بلقاء مع جانا شيمكي Jana Schimke رئيس لجنة السياحة في البرلمان الألماني البوندستاج Bundestag، أعضاء اللجنة، وذلك لبحث سبل تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من ألمانيا الى مصر.

وقد شارك في الحضور السفير خالد جلال سفير مصر لدى ألمانيا، والنائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب المصري، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، يمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، محمد فرج المُلحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.

وقد استهلت رئيس اللجنة اللقاء بالترحيب الوزير والوفد المرافق له، مؤكدة على الحرص على أن يكون لقاء الوفد المصري بكامل تشكيل اللجنة.

أهم الأسواق السياحية المصدرة

وخلال جلسة ثرية، تم فيها تبادل المناقشات، أشار الوزير الى أن هذه تعد الزيارة الثانية له للعاصمة الألمانية ببرلين خلال عام وهو ما يعكس أهمية السوق الألماني بالنسبة للمقصد السياحي المصري باعتباره أحد أهم الأسواق السياحية المصدرة للحركة السياحة الوافدة إلى مصر، مستعرضًا مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق خلال الفترة الماضية، والمقاصد المفضلة للسائحين الألمان في مصر.



وقال وزير السياحة والآثار، ان الدولة والوزارة تحرص علي تقديم عدة حوافز لدعم صناعة السياحة، والتى تتضمن مد برنامج تحفيز الطيرانالعارض حتى شهر أبريل المقبل مع إجراءات بعض التعديلات عليه. تلك الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وما هو جاري العمل عليه لتحقيقالمستهدف من صناعة السياحة في مصر، يهدف الي تحقيق نمو سريع في صناعة السياحة يتراوح ما بين 25%- 30% سنويًا والوصولإلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.