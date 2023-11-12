أسعار العمرة الآن 2023

يبحث المواطنين الراغبين في أداء فريضة العمرة عن عن تفاصيل برامج العمرة وأسعارها الآن ٢٠٢٣ كذلك التفاصيل الخاصة ببدء السفر وفقا للبرامج المتعارف عليها لذلك يستعرض موقع "الدستور " خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة الخاصة ببرامج العمرة واسعارها الآن.

ويمكن للمواطنين الراغبين معرفة البرامج والاسعار وفقا للضوابط التي تم اعتمادها بشكل رسمي حيث يتيح موقع البوابة الإلكترونية كافة الباقات والبرامج التي تتضمن التفاصيل والأسعار الخاصة بالعمرة في الوقت الحالي



أسعار العمرة الآن

وبحسب الأسعار التي تم الاعلان عنها من قبل الشركات السياحية وفقا للبرامج المعلنة والتي تطبق بناء علي الضوابط المعلنة رسميا من قبل وزارة السياحة والاثار حيث تتراوح ما بين ٢٨ الف حتى ٣٢ الف للبرنامج الاقتصادي يتم تحديدة حسب نوع الغرفة ونوع الخدمات المقدمة للمعتمرين خلال فترة إقامة المعتمر بمكة او المدينة المنورة ً



علي الجانب الاخر ترصد "الدستور" كيفية الحصول على تأشيرة الدخول للسعودية دون الانتظار من خلال الخطوات التالية



الدخول على موقع الخطوط السعودية اختيار عرض زوار المملكة لرحلات المغادرة والعودة اختيار تأشيرة مرور إلكترونية اختيار تأشيرة مرور إلكترونية تعبئة كافة المعلومات المطلوبة من المسافر إكمال عملية الحجز ودفع تذكرة الطائرة الحصول على التأشيرة الإلكترونية

خطوات الحجز لبرنامج الترانزيت أو المرور مع السعودية

بتحديد وجهتي المغادرة والوصول الدوليتين.

اختر رحلتك بحد أقصى 96 ساعة.

.تأكد من تجهيز الصور الشخصية والأوراق المطلوبة قبل البدء بتعبئة الاستمارة.

تحصيل الرسوم المتعلقة بإصدار التأشيرة في خطوة دفع واحدة مع تذكرة السفر.

سيصلك بريد إلكتروني بالتأشيرة المصدرة والتأمين الخاص بمدة إقامتك

قانون البوابة المصرية للعمرة

وكانت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أكدت أن الضوابط المنظمة للموسم هذا العام تضمنت عدة نقاط مهمة تتعلق بعمل شركات الطيران كافة بالعمرة، وأشادت اللجنة بالتعاون الكبير من شركات السياحة منذ بداية الموسم وحتى الآن مما ساهم في تحقيق النجاح والتميز

وأضافت اللجنة أن ضوابط العمرة تضم شرحا لآليات عمل شركات الطيران في نقل المعتمرين، بما يضمن الالتزام الكامل بمواعيد السفر وحفظ حقوق المسافرين في كافة الأحوال، كذلك علي اتساق عمليات شركات الطيران الخاصة مع باقي المنظومة من شركات الطيران الرسمية بكل من مصر والسعودية ومع شركات السياحة، وفق الضوابط والآليات التي أقرها قانون البوابة المصرية للعمرة.