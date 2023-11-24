الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غرفة السياحة تحذر من عمرة الترانزيت: غير قانونية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال حمزة عنبى، عضو غرفة شركات السياحة، إن ما يطلق عليها "عمرة ترانزيت" شركات السياحة لا تعمل عليها ولا تقوم بتنظيمها، لافتًا أنها غير رسمية.

 كما أن حاجزيها من المواطنين  يتعرضوا للعودة من المطارات بعد الحجز لعدم حصولهم على باركود العمرة الذي يصدر من البوابة المصرية للعمرة وغيرها من الإجراءات التي كفلها قانون البوابة المصرية للعمرة.

مخاطر عمرة الترانزيت 

وأضاف "عنبى" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن حاجزى العمرة الترانزيت في حين عودتهم من المطار لا يستطيعون المطالبة بأي من حقوقهم التي أهدرت، بالإضافة إلى عدم تمكنهم من استرداد أموالهم، في حين أن حاجزي العمرة لدى شركات السياحة ببرنامج معلوم ومتوافق عليه من قبل وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى أنهم يستطيعوا التقدم بشكوى في حاله مخالفة الشركة بأي من بنود التعاقد مع المعتمر.

22 ألف جنيه تكلفة برامج العمرة الميسرة

وأشار عنبى إلى أنه لتيسير على المواطنين تقوم شركات السياحة ببرامج ميسرة قانونية مدتها تصل إلى 8 أيام وتشمل الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى التأشيرة وتذكرة الطيران والانتقالات وتصل تكلفة هذا البرنامج إلى نحو ما يقرب من 22 ألف جنيه.

ومن جانبها تناشد غرفة شركات السياحة جميع المواطنين الراغبين في أداء العمرة بعدم حجز أي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحتى لا يقعوا فريسة للنصب من السماسرة والكيانات الغير شرعية.

يشار إلى أن قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة قد اختص شركات السياحة المرخصة دون غيرها لتنظيم رحلات وبرامج العمرة، يأتي ذلك لمواجهة السماسرة والوسطاء وأية قنوات غير شرعية تحاول تنظيم رحلات العمرة بصورة تضر بالمعتمرين.

كما يهدف إلى تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة وبما يضمن الحفاظ على المعتمرين المصريين وحقوقهم.

عمرة ترانزيت البوابة المصرية للعمرة عمرة رحلات العمرة شركات السياحة

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