انطلاق رحلات العمرة للأراضى المقدسة: تبدأ من 25 ألف جنيه

قال علاء الغمري، عضو غرفة شركات السياحة، إن شركات السياحة بدأت تشغيل رحلات العمرة وتتوالى الشركات في إنهاء إجراءاتها ومراجعة البيانات الخاصة بالمعتمرين وإصدار الباركود الخاص بهم قبل السفر للأراضى الحجازية.

أضاف الغمري، لـ"الدستور"، أن أسعار رحلات العمرة الحالية تبدأ من 25 ألف جنيه، موضحًا أن هذه الأسعار مستمرة حتى موسم عمرة المولد النبوى وتختلف الأسعار على حسب البرنامج السياحى المقدم له الحاج، لافتًا إلى أن الإقبال الحالى على رحلات العمرة ضعيف نظرًا لبدء الموسم وخروج المواطنين من المصايف واستعدادهم لبدء العملية الدراسية لأولادهم، فالحالة الاقتصادية التى يعيشها المواطن وما عليه من التزام مؤثرة بشكل كبير على موسم العمرة.

وأضاف أنه يجب على جميع المواطنين الراغبين في أداء العمرة عدم حجز أى رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحتى لا يقعوا فريسة للنصب من السماسرة والكيانات غير الشرعية، إضافة إلى حصولهم على الباركود الخاص بالسفر الذى يصدر من البوابة المصرية للعمرة ولا يسمح بالسفر إلى الأراضى المقدسة بدونه، لافتًا إلى أن هناك عواقب وخيمة عند السفر دون الحصول على الباركود التى من بينها العودة من منافذ السفر المختلفة، إضافة إلى ضياع أموال المواطنين على أيدى النصابين والسماسرة.

يشار إلى أن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اعتمد مؤخرًا ضوابط العمرة التى تتضمن الإجراءات والقواعد التي تضمن راحة وسلامة المعتمرين والحفاظ على حقوقهم وتقديم التسهيلات التي تمكنهم من أداء العمرة.

وتضمنت هذه الضوابط قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وكذلك قواعد وإجراءات خاصة بالشركة السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وقواعد وإجراءات خاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.