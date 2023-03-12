العليا للحج والعمرة يكشف عدد المعتمرين.. وتؤكد «الباركود» ليست سلعة تباع وتشترى

قال المهندس هشام أمين، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن عدد المعتمرين المصريين قرابة نصف مليون معتمر سنويًا، مؤكدًا أنه بخلاف العدد الذي يسافر بتأشيرة العمرة، هناك من يسافر بزيارة عائلية أو زيارات تجارية، وبالتالي كان لابد من أن يكون هناك قانون ينظم هذه الحركة.

أهمية قانون تنظيم العمرة

وأضاف "أمين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أنه بالفعل جرى إصدار قانون رقم 72 لسنة 2021 لتنظيم كل ما يتعلق بالعمرة لحماية المعتمر المصري في الحصول على خدمة جيدة، ويكون هناك ضوابط لرحلته، ولا يتعرض لأي عملية نصب، ويكون شكل المواطن المصري أمام العالم والسعودية جيد.

وأشار إلى أن القانون حصر تنظيم رحلات العمرة فقط لشركات السياحة، وتضمن القانون بأن هناك زيارات معينة أو تأشيرات معينة يكون بموجبها بار كود تعريفي للتفريق بين شخص يسافر بطريقة نظامية وآخر بمعرفة سمسار، مؤكدا إن أن الباركود ليست سلعة تباع وتشترى.