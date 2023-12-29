مع اقتراب موسم العمرة لعام 2024 ..أسعار تذاكر الطيران السعودي

سعر تذاكر الطيران من مصر للسعودية 2024 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل وذلك مع اقتراب موسم لعمرة لأشهر (رجب- شعبان- رمضان).

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

سعر تذاكر الطيران من مصر للسعودية

من مطار القاهرة إلى مطار جدة

تبدأ قيمة التذكرة من مطار القاهرة ما بين 8000 جنيه إلى 13.900 جنيه.

من مطار "برج العرب" إلى مطار جدة

تبلغ قيمة التذكرة من مطار الإسكندرية برج العرب هو 8600 جنيه.

من مطار "شرم الشيخ"

تبلغ قيمة التذكرة من مطار شرم الشيخ هو 8715 جنيها ومدة الطيران لا تتجاوز 8 ساعات الرحلة إلى مدينة واحدة.

من مطار القاهرة إلى مطار مدينة الدمام

تبلغ قيمة تذكرة الطيران من مطار القاهرة إلى الدمام هو 4919 جنيها.

من مطار القاهرة إلى مطار مدينة القصيم

تبلغ قيمة تذكرة الطيران من مطار القاهرة إلى القصيم هو 5388 جنيها.

أسعار برامج عمرة شهر رمضان 2023

تتراوح ما بين 28 ألف حتى 32 ألف للبرنامج الاقتصادي يتم تحديد حسب نوع الغرفة ونوع الخدمات المقدمة للمعتمر خلال فترة إقامة المعتمر بمكة أو المدينة المنورة.

ومن ناحيتها كانت شركة مصر للطيران أعلنت عن الضوابط المنظمة لحجز وإصدار تذاكر العمرة للموسم الجاري 1445ھ / 2023-2024 م وهي كالتالي:

-تلقى إدارة الحج والعمرة طلبات شركات السياحة خلال الرابط الإلكتروني لشركة مصر للطيران.

-يتم الالتزام بإدراج 50% من الأسماء قبل ميعاد الرحلة بـ 30 يوما، وإلا سيتم الاحتفاظ بعدد المقاعد طبقًا للنسبة المشار إليها وإلغاء باقي المقاعد تلقائيا دون الرجوع للوكيل.

-غير مسموح بتغيير الأسماء إلا في حدود 10% (عشرة بالمائة) سواء قبل الإصدار أو بعده.

-غير مسموح بحجز مجموعات من شركات السياحة في صورة أفراد إلا عن طريق إدارة الحج والعمرة ومن يخالف ذلك سوف يتم مخاطبة إدارة تنشيط وكلاء السفر والسياحة لاتخاذ الإجراء المناسب بجانب تحصيل فرق السعر والرسوم إن وجدت.

-يتم تحصيل مقدمات الحجز على الأماكن المؤكدة فقط.

-غير مسموح بتعديل الحجز تاريخ سفر أو عودة أو خط السير لجزء من المجموعة، إلا بعد إصدار التذاكر على أن يتم تطبيق الفقرات الواردة بالبند ثالثًا فيما بعد وتحصيل الرسوم المقررة.

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