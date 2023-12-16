السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"السكة الحديد" تكشف نسب التخفيضات على أسعار تذاكر القطارات للفئات المختلفة في المجتمع

قطار
قطار

أعلنت هيئة السكة الحديد، في تقرير رسمي، نسب التخفيضات والامتيازات الممنوحة على تذاكر القطارات بجميع أنواعها المكيفة والمميزة، سواء للجمهور العادي أو الفئات المختلفة من المجتمع، وتراوحت نسب التخفيض التي تمنحها الهيئة على التذاكر بين 50 إلى 100% على سعر التذكرة.

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن هناك  تخفيض بنسبة 50% على تذاكر القطارات العادية والمكيفة لـ الأطفال من 5  حتى 10 سنوات، وخصم 100% لمرضى الأورام السرطانية على بعض القطارات.

وأوضحت الهيئة، أن هناك تخفيضات على أسعار تذاكر بعض  القطارات بنسبة 50%، لـ الركاب في أعمار فوق 60 عامًا، وفق قواعد معينة حددتها من أجل الاستفادة بهذا التخفيض.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن تخفيضات اشتراكات العاملين بالدولة تصل إلى 70%، فيما تصل التخفيضات على اشتراكات الطلبة إلى 97%، لافتة إلى أن ذوي الهمم وفاقدي البصر لديهم خصم يصل إلى 50%.

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