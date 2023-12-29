طرق استقبال العام الجديد في جميع أنحاء العالم

من تناول ملعقة من العدس في تشيلي إلى المغامرة بالغطس في الجليد البارد في اسكتلندا، تتحد المجتمعات في جميع أنحاء العالم بروح مشتركة للاحتفال بالعام الجديد بطرق تقليدية فريدة من نوعها، لتوديع القديم واحتضان الجديد بهتاف مدوٍ..

القفز على أمواج البحر ليلا:

وفي البرازيل وتشيلي تحتل الاحتفالات الشاطئية مركز الصدارة فبعد منتصف الليل، يشارك السكان المحليون في طقوس فريدة من نوعها منها القفز على سبع موجات مع تحقيق سبع أمنيات ويكون هذا بمثابة تكريم "لإيمانيا" إلهة الماء، ويجب على المشاركين ارتداء ملابس بيضاء بالكامل لكي ترمز إلى النقاء.

تناول العدس:

تشترك تشيلي في تقاليد ساحلية مماثلة، متجذرة في عادات المهاجرين الإيطاليين، مع دقات الساعة الثانية عشرة، يصبح العدس، الذي يُعتقد أنه يجذب الرخاء بسبب شكله الذي يشبه العملة المعدنية نقطة محورية على طاولات العشاء، ويتبع ذلك تطور غريب، فبعد الانغماس في العدس، يصعد المشاركون إلى مكان أعلى ويتناولون سبع شوكات من الخبز المغني بالعدس ويعتقد أن هذه الممارسة تؤمن الثروة المالية طوال العام المقبل.

ممارسة الهاتسوهينود:

في أرض الشمس المشرقة، يمكن تسجيل بداية العام الجديد من خلال ممارسة هاتسوهينود، والتي يمكن وصفها بأنها دعوة للسكان المحليين والزوار على حد سواء للترحيب بفجر العام الجديد من خلال مشاهدة شروق الشمس الأول، ويُعتقد أن الناس يستيقظون مبكرًا ويجتمعون على الشواطئ أو التلال، يعتقد أنه يبشر بالحظ السعيد، لاستيعاب البداية الرمزية لعام مزدهر.

بعد هاتسوهينود، يشرع الملايين في زيارة المعابد والأضرحة خلال الأيام الثلاثة التالية، ومن بينها فوشيمي إيناري تايشو في كيوتو.

الانغماس في السوبا:

هناك تقليد آخر يتمثل في الانغماس في وعاء دافئ من نودلز السوبا الذي يحتل مركز الصدارة، حيث تعود أصوله إلى فترة كاماكورا يرتبط هذا التقليد بلفتة عاطفية تتمثل في قيام معبد بوذي بتوزيع الشعرية على الأشخاص الأقل حظًا، وهو ما يمثل انفصالًا فعليًا عن العام القديم.

سقوط الكرة:

يعد قلب مدينة نيويورك وجهة نابضة بالحياة حيث يتوافد الناس بترقب لرؤية سقوط الكرة الشهير في تايمز سكوير - وهو تقليد رمزي ميز مدينة نيويورك منذ عام 1907، وقبل دقيقة واحدة من منتصف الليل، يشاهد العالم الآلاف من سكان نيويورك. يتجمع سكان يورك في تايمز سكوير ليشاهدوا الكرة الضخمة وهي تهبط برشاقة، إيذانا ببداية العام الجديد.

موكب بضوء الشموع:

اسكتلندا توسع احتفالها بالعام الجديد إلى احتفالية مدتها ثلاثة أيام. تبدأ الاحتفالات يوم 30 ديسمبر بموكب على ضوء الشموع، حيث يتجول السكان المحليون والزوار على حدٍ سواء في الشوارع التاريخية، مما يخلق نهرًا من الضوء يشق طريقه إلى قلعة إدنبرة الشهيرة، مع حلول الليل تندلع السماء فوق القلعة في عرض رائع للألعاب النارية، في ليلة رأس السنة الجديدة، تعج الشوارع بالآلاف من المحتفلين، الذين ينضمون إلى الابتهاج ويغنون أغنية "Auld Lang Syne" الخالدة مع دقات الساعة في منتصف الليل.

بوداريكو:

بوداريكو هو تعريف تقليد السنة اليونانية الجديدة على أنه سلسلة من الطقوس الرمزية التي تتضمن الرمان، كرمزًا للحظ والازدهار والخصوبة، مع اقتراب منتصف الليل، تصبح المنازل مظلمة وخالية، وهناك فرد اختاره القدر، يعود إلى المنزل بقدمه اليمنى، ويُعتقد أنه يبشر بالبركات للعائلة، ويمتد الحفل عندما يحتضن مشارك ثاني رمانة ويحطمها على الباب، وتقيس وفرة البذور الغنية بالعصير الحظ، مما يعد بثروة أكبر للأسرة في العام الجديد.