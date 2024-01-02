إسلام جمال يُشارك جمهوره تفاصيل أدائه مناسك العمرة

شارك الفنان إسلام جمال، جمهوره عبر فيس بوك، صورة له من داخل المسجد النبوي الشريف في المملكة العربية السعودية خلال أدائه مناسك العمرة.

وعلق على الصورة قائلًا: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة".. اللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد.



وتفاعل عدد كبير من جمهور الفنان إسلام جمال، داعين له الله بقبول عمرته التي يؤديها بعد نجاح مسلسله الأخير "55 مشكلة حب"، تحديدًا حكاية "ما تيجي نشوف".



حكاية "ما تيجي نشوف"



يُشار إلى أن حكاية "ما تيجى نشوف" يشارك في بطولتها هنا شيحة، طارق صبري، إسلام جمال، ملك قورة، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من النجوم، وهى من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

يذكر أن مسلسل "55 مشكلة حب" مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منها 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين، وهو من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبدالعاطى وإشراف عام ماجد جاب الله وذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.