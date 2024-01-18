موعد معرض الكتاب 2024

يبحث الكثيرون عبر محرك البحث جوجل عن مكان معرض الكتاب 2024 ، حيث تفصلنا أيام قليلة عن افتتاحه الأربعاء المقبل، الموافق 24 يناير 2024، على أن يتم افتتاحه للجمهور الخميس الموافق 25 يناير 2024 ، وذلك في دورته الخامسة والخمسين، في مركز مصر الدولي للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت عنوان "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

تفاصيل معرض الكتاب 2024

يضم المعرض باقة متنوعة من أنواع الكتب المختلفة التي تتناسب مع جميع شرائح المجتمع سواء الصغار أو الكبار، وقد أعلنت الهيئة العامة لمعرض الكتاب عن تفاصيل معرض الكتاب 2024، والذي من المقرر أن يقام في مركز مصر الدولي للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، مع تفعيل حزمة الدعم اللوجستي من غرفة عمليات دائمة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وخدمة الدعم الفني، وخدمة عملاء Online على المنصة وكذلك تطبيق واتساب، وتخصيص المسار الخاص والسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات.

كيف تحجز تذكرتك لمعرض الكتاب 2024

يمكن لزوار المعرض حجز تذاكرهم أونلاين، وذلك من خلال وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع من هنا.

أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث جوجل، ويتبعها الضغط على خيار احجز تذكرتك، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة: الاسم- رقم الهاتف- البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية- النوع، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة؛ حيث يتم بعد الانتهاء من عملية التسجيل إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل، ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

الدول المشاركة في معرض الكتاب 2024

يشارك في المعرض 1200 ناشرًا من مختلف قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، كما يشارك في المعرض 70 دولة من جنسيات مختلفة.