الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مكان معرض الكتاب 2024 وموعد افتتاحه هذا العام

معرض الكتاب
معرض الكتاب

يبحث الكثيرون عبر محرك البحث جوجل عن مكان معرض الكتاب 2024 ، حيث تفصلنا أيام قليلة عن افتتاحه في 24 من يناير الجاري، على أن يتم افتتاحه للجمهور في 25 يناير، وذلك في دورته الخامسة والخمسين، في مركز مصر الدولي للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

"المسيحية المبكرة" من أحدث إصدارات دار رسالتنا للنشر فى معرض الكتاب

 

تفاصيل معرض الكتاب 2024

وكانت الهيئة العامة للكتاب قد أعلنت أن رسم دخول المعرض للجمهور 5 جنيهات ، كما أعلنت عن فعيل حزمة الدعم اللوجيستي من غرفة عمليات دائمة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وخدمة الدعم الفني، وخدمة عملاء Online على المنصة وكذلك تطبيق واتساب، وتخصيص المسار الخاص والسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات.

حجز تذاكر معرض الكتاب 2024

يمكن لزوار المعرض حجز تذاكرهم أونلاين، وذلك من خلال وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع من هنا.

 أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث جوجل، ويتبعها الضغط على خيار احجز تذكرتك، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة: الاسم- رقم الهاتف- البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية- النوع، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة؛ حيث يتم بعد الانتهاء من عملية التسجيل إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل، ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

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تفاصيل معرض الكتاب 2024

يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في يوم الأربعاء الموافق 24 من يناير 2024 بتمام الساعة العاشرة صباحًا، وسيقتصر دخول المعرض على جميع أصحاب الدعوات، والمشتركين في صالة العرض الرئيسية، وكذلك الناشرين والمهتمين بصناعة الكتاب ويكون من رجال الأعمال، والمهنيين، وأساتذة الجامعات وذلك بواسطة دعوات خاصة.

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