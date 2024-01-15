"المسيحية المبكرة" من أحدث إصدارات دار رسالتنا للنشر فى معرض الكتاب

تشارك دار رسالتنا للنشر، بأحدث إصداراتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ"55"، ومن بينها "المسيحية المبكرة" و"الإله الحق..لاهوت المسيح في المصادر الرايبنية للكاتب "أمجد بشارة" وكتاب "الخطية الأصلية" للكاتب سامي عياد .

وعن كتاب "المسيحية المبكرة" قال الكاتب "أمجد بشارة" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنه عادة ما نحاول في هذا الكتاب تأصيل عادات وموضوعات هي وليدة اليوم؛ بناء على تفسير التاريخ أو قراءة التاريخ، لا عرض التاريخ كما هو، ولأن الماضي لم يكن مجرد ماض على الإطلاق، عندما نتحدث عنه؛ فإننا حتمًا نسقط وجهات نظرنا الحالية على الماضي؛ نواجه مشكلة ما أسماه كارل بيكر "الحاضر الخادع".

وتابع "بشارة" قائلًا "لا يستطيع المؤرخون أن يحجبوا الماضي ببساطة ويدرسوه بموضوعية وكأنه شيء مادي تحت المجهر، لأننا أنفسنا نتاج لذلك الماضي. ومن ثم، هناك حدود معقدة وغامضة بين الحدث الماضي، وظروفنا الحالية الناتجة جزئيًا عن الماضي، وتفسيرنا للحدث".

وأكد أن هذا الكتاب يعتبر مقدمة مبسطة جدًّا عن تاريخ الأصول الأولى للمسيحية أكثر منه كتابًا عن تاريخ الكنيسة، فالهدف من الكتاب هو تأريخ الأحداث التي كان لها الأثر الأكبر على الفكر واللاهوت المسيحي.

أما عن كتاب الإله الحق، كتاب عن لاهوت المسيح، كتاب آخر، قال إنه لا يهتم بالنصوص التي وردت عن لاهوت المسيح وشرحها، في إجابة السؤال الأزلي "أين قال المسيح أنا الله؟" بل، في هذه المرة حاولت أن أُقدم أمرين جديدين في المكتبة العربية، أولهما: النبوءات التي تحدثت عن لاهوت الابن الوحيد، وكيف قرأها وفسرها علماء اليهود في تفسيراتهم المختلفة. ثانيًا: الرد على الاعتراضات التي تثار عن لاهوت المسيح، أو بمعنى آخر؛ الآيات التي يحرفها غير العلماء وغير الدارسين.

وتشارك حوالي 23 دار نشر مسيحية في الدورة الـ"55" بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024م، من أهمها دار الكتاب المقدس، ودار الثقافة الإنجيلية، ودار القديس توما الأكويني، ودار رسالتنا للنشر.