الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

معرض الكتاب.. دار النشر الأسقفية تشارك بمعرض الكتاب في دورته الـ55

كتب دار النشر الأسقفية
كتب دار النشر الأسقفية

تشارك دار النشر الأسقفية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 بمجموعة من الكتب اللاهوتية والتاريخية والدراسية وكتب المشورة بصالة 2 جناح B17، إذ أعلنت دار النشر الأسقفية عن خصومات تصل حتى 20% من قيمة المبيعات.

يأتي كتاب "محبة أبدية" و"تاريخ المسيحية المبكرة في ليبيا" و"كاملون فيه" ضمن الإصدارات للدار، إذ تأتي مجموعة أخري من الكتب بعدد من الطبعات الجديدة منها كتاب "اعترافات القديس أغسطينوس" والذي يصدر في طبعته التاسعة وهو أحد سلسلة كُتب النصوص الآبائية التي تصدرها دار النشر الأسقفية ويُعتبر نص اعترافات أغسطينوس هو واحد من أهم النصوص التي كتبها أحد أهم اللاهوتيين الأوائل على مر العصور، حيث يكشف هذا العمل عن الخلفية التي شكلت فكر أغسطينوس ولاهوته.

الجدير بالذكر أن دار النشر الأسقفية تأسست عام 1900 وقد نشرت منذ ذلك الوقت مئات الكتب المسيحية سواء مترجمة أو تم تأليفها خصيصًا باللغة العربية، حيث افتُتحت مكتبة دار النشر الأسقفية سنة 1995 ولديها أكثر من مائة إصدار، حيث تعمل على نشر وتوزيع المفاهيم روحية وتقديم معرفة الله بصورة أعمق من خلال إصدارات دار النشر ومطبوعات أخرى لتكون سبب بركة لكل من يتعامل معها.

سامي فوزي أ الدكتور سامى فوزى الدكتور سامي فوزي

مواد متعلقة

مع الاحتفال به في يناير 2024.. صور عيد الغطاس المجيد

مؤسس الحركة الرهبانية في المسيحية.. الكنيسة اللاتينية تحتفل بعيد الأنبا أنطونيوس

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس جينارو سانشيز ديلجاديلو الشهيد المكسيكي

في عيد الأنبا أنطونيوس.. الكنيسة البيزنطية: منحه اللّه شفاء الأمراض وطرد الشياطين

الأقباط الكاثوليك يحيون بذكرى الطوباوية جيوفانا ماريا كونديسا لوش العذراء

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعدة مناسبات هامة.. تعرف عليها

مع اقتراب عيد الغطاس.. التاريخ القبطي اليوم 17 يناير 2024

بعد عيد الميلاد.. تعرف على إجازة عيد الغطاس المجيد في يناير 2024

الأكثر قراءة

تفاصيل الساعات الأخيرة فى معسكر الفراعنة قبل مواجهة غانا

بيان من مجلس الوزراء بشأن إجازة الخميس 25 يناير

بنك مصر: 435 مليار جنيه حصيلة شهادات الادخار ذات عائد 27% و 23.5%

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

وزير النقل: 3 محاور طرق رئيسية لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة

مصدر مسئول لـ"القاهرة الإخبارية": لا صحة لإطلاق طائرة دون طيار من سيناء باتجاه إيلات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس