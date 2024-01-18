معرض الكتاب.. دار النشر الأسقفية تشارك بمعرض الكتاب في دورته الـ55

تشارك دار النشر الأسقفية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 بمجموعة من الكتب اللاهوتية والتاريخية والدراسية وكتب المشورة بصالة 2 جناح B17، إذ أعلنت دار النشر الأسقفية عن خصومات تصل حتى 20% من قيمة المبيعات.

يأتي كتاب "محبة أبدية" و"تاريخ المسيحية المبكرة في ليبيا" و"كاملون فيه" ضمن الإصدارات للدار، إذ تأتي مجموعة أخري من الكتب بعدد من الطبعات الجديدة منها كتاب "اعترافات القديس أغسطينوس" والذي يصدر في طبعته التاسعة وهو أحد سلسلة كُتب النصوص الآبائية التي تصدرها دار النشر الأسقفية ويُعتبر نص اعترافات أغسطينوس هو واحد من أهم النصوص التي كتبها أحد أهم اللاهوتيين الأوائل على مر العصور، حيث يكشف هذا العمل عن الخلفية التي شكلت فكر أغسطينوس ولاهوته.

الجدير بالذكر أن دار النشر الأسقفية تأسست عام 1900 وقد نشرت منذ ذلك الوقت مئات الكتب المسيحية سواء مترجمة أو تم تأليفها خصيصًا باللغة العربية، حيث افتُتحت مكتبة دار النشر الأسقفية سنة 1995 ولديها أكثر من مائة إصدار، حيث تعمل على نشر وتوزيع المفاهيم روحية وتقديم معرفة الله بصورة أعمق من خلال إصدارات دار النشر ومطبوعات أخرى لتكون سبب بركة لكل من يتعامل معها.