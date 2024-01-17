معرض الكتاب 2024| خطوات حجز تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 وسعرها

تهتم شريحة كبيرة من محبي الكتب والفعاليات الثقافية بمعرفة موعد معرض الكتاب 2024، ومكان إقامته وكذلك كيفية حجز تذاكر الدخول، وذلك لأهمية هذا الحدث الذي يحرص عشرات الألاف من المصريين والعرب والمقيمين داخل مصر من زيارة المعرض كونه أكبر حدث ثقافي في مصر والوطن العربي، ويقام بانتظام من أكثر من نصف قرن.

موعد معرض الكتاب 2024

ستُقام الدورة الـ 55 من معرض الكتاب 2024 في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 25 يناير 2024 إلى 6 فبراير 2024 تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة".

تفاصيل الدورة الـ 55 معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

وسوف تستضيف مملكة النرويج كضيف شرف، وقد تم اختيار الدكتور سليم حسن، عالم المصريات، ليكون شخصية المعرض، ويعقوب الشاروني، رائد أدب الطفل، ليكون شخصية معرض الطفل من قبل اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

خطوات حجز تذكرة معرض الكتاب 2024

سعر تذكرة معرض الكتاب 2024 هو 5 جنيهات، ويمكن الحجز عبر اتباع الخطوات التالية:-

الدخول إلى موقع معرض الكتاب 2024 من هنا

إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، العمر، الجنسية، والنوع. بعد الانتهاء من التسجيل.

ستصل نسخة من تذكرة المعرض عبر رسالة نصية على الواتساب ونسخة أخرى عبر البريد الإلكتروني تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد لزيارة معرض الكتاب 2024.

الدول المشاركة في معرض الكتاب 2024

أكدت وزيرة الثقافة في لقاءات إعلامية أن معرض الكتاب 2024 المقام تحت عنوان "معرض الكتاب 2024: نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، يأتي في دورته الحالية متحديًا الصعاب التي تواجه العالم، حيث يشارك فيه 1200 ناشرًا من مختلف قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، كما يشارك في المعرض 70 دولة من جنسيات مختلفة، مما يعزز فكرة شعار معرض الكتاب 2024 "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وهي عادة المعرض السنوية في استقطاب أطياف ثقافية معرفية مختلفة تستحوذ على اهتمام فئات عمرية واجتماعية مختلفة.

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