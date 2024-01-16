بعد تصدرها بوستر معرض الكتاب.. "سيشات" إلهة الحكمة والمعرفة والكتابة في مصر القديمة

حرصت اللجنة العليا لـ معرض القاهرة الدولي، أن يتم تصميم بوستر معرض الكتاب الـ55 ليعبر عن روح الفن المصري القديم، باعتبار الحضارة المصرية مهدًا للاصالة والفنون بمفرداتها المتعددة.

وتظهر "سيشات" فى بوستر المعرض والتي تمثل إلهة الحكمة والمعرفة والكتابة في مصر القديمة ممسكة بقلم الكتابة ترسم شقوقًا على جريدة نخل، للدلالة على تسجيل مرور الوقت، وتحمل فوق رأسها شعارًا سباعى الأذرع.

وتعتبر "سيشات" حارسة النصوص والسجلات، ويعني اسمها «التي تدوِّن»، ويُرجع إليها الفضل في اختراع الكتابة.

وأصبحت أيضا تعرف كإلهة للهندسة المعمارية وعلم الفلك وعلم التنجيم والبناء والرياضيات وعلم المساحة، وهي كلها مجالات تعتمد على المهارة في الكتابة والتدوين، كما أنها عرفت في بعض النصوص المتأخرة باسم «سافيخ أوبي» والذي يعني «التي ترتدي القرنين» (كإشارة لغطاء رأسها).

مصمم بوستر معرض الكتاب: التصميم هذا العام اتخذ روح الفن المصري القديم

قال د.أشرف رضا، أستاذ الفنون الجميلة، مصمم بوستر معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ55 لعام ٢٠٢٤: "إن التصميم هذا العام اتخذ روح الفن المصري القديم، دمجًا مع فن الخط العربي، ويتصدر التصميم نحت بارز للمعبودة "سيشات" إلهة الحكمة والمعرفة والكتابة في مصر القديمة، حيث يرجع لها الفضل في اختراع الكتابة، وارتبط اسمها بمجالات علم الفلك والمعمار والبناء والرياضيات، وهي المجالات المعتمدة أساسًا على مهارات الكتابة والتدوين".

"سيدة دار الكتب" التي حفظت لفائف المعرفة والعلوم

ومن ألقابها الأخرى «سيدة دار الكتب»، وهو يعني الإلهة التي يحافظ كهنتها على المكتبة حيث حفظت اللفائف التي تحوي المعرفة والعلوم الهامة، وقد كان أحد الأمراء من الأسرة الرابعة ويدعى (وب أم نفرت) يلقب على لوحة له بالمشرف على الكتبة الملكيين وكاهن سشات، وكانت هليوبوليس موقع الحرم المقدس لها ومركز عبادتها، كما أنها وُصفت بأنها إلهة التاريخ.