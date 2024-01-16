الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أبرزها "تقنيات الذكاء الإصطناعي".. 5 مؤتمرات في معرض القاهرة للكتاب

سليم حسن شخصية معرض
سليم حسن شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب

يناقش معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ55 تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة"، المقرر إنطلاق فعالياته في الخامس والعشرين من يناير الجاري حتى 6 من فبراير المقبل العديد من القضايا التقنية والثقافية في 5 مؤتمرات تحت عنوان "مؤتمر اليوم الواحد"، اولي هذه المؤتمرات بعنوان "تقنيات الذكاء الإصطناعي"؛ وهو بالتعاون مع جامعة مصر المعلوماتية، والمؤتمر الثاني وهو بعنوان "الترجمة عن العربية جسر للحضارة" بمشاركة وزارات الثقافة والأوقاف، والمؤتمر الثالث وهو بعنوان "الملكية الفكرية..حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة"، اما المؤتمر الرابع وهو عن عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، والمؤتمر السادس والأخير وهو عن الشاعرة العراقية "نازك الملائكة".

سليم حسين ويعقوب الشاروني.. شخصيات معرض القاهرة الدولي للكتاب

وقررت اللجنة العليا للمعرض هذا العام اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ 55، لما له من دور كبير في ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسي، وانتهاءً بأواخر العصر البطلمي، وأختير رائد أدب الطفل الراحل يعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل بوصفه أحد أبرز رواد أدب الطفل في العالم العربي، وله مشروع ثقافي عظيم، وإنتاج أدبي أقل ما يوصف به أنه شديد الغزارة شديد التنوع شديد التأثير، فضلًا عن استلهام معظم مؤلفاته من التراث الشعبي المصري، هذا إلى جانب تأثيره في أجيال وأجيال من القراء والكتَّاب.

من عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسي، وانتهاءً بأواخر العصر البطلمي، وأختير رائد أدب الطفل الراحل يعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل بوصفه أحد أبرز رواد أدب الطفل في العالم العربي، وله مشروع ثقافي عظيم، وإنتاج أدبي أقل ما يوصف به أنه شديد الغزارة شديد التنوع شديد التأثير، فضلًا عن استلهام معظم مؤلفاته من التراث الشعبي المصري، هذا إلى جانب تأثيره في أجيال وأجيال من القراء والكتَّاب.

طريقة الوصول إلى المعرض وتسهيل الانتقال

فيما يتعلق بتسهيل الانتقال على الجمهور من زائري المعرض، خصصت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات ممثلة في هيئة النقل العام، 11 خط أتوبيس من وإلى مقر المعرض، وتنطلق من مختلف مناطق القاهرة، وتعمل عليها 115 سيارة بمتوسط زمن تقاطر 20 دقيقة، وذلك تيسيرًا على الزوار.

معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ 55 نصنع المعرفة نصون الكلمة تقنيات الذكاء الاصطناعي الترجمة عن العربية جسر للحضارة حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة الملكية الفكرية الدكتور طه حسين نازك الملائكة

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