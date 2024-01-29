رابط التقديم في وظائف التربية والتعليم 2024.. والشروط المطلوبة

يبحث قطاع عريض من خريجي كليات التربية عن وظائف التربية والتعليم 2024 الشاغرة والتي تم الإعلان عنها خلال مسابقة تعيين الـ 30 ألف معلم والتي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لسد عجز المدارس في كافة محافظات الجمهورية قبيل انتهاء التقديم بأيام قليلة.

رابط التقديم في وظائف التربية والتعليم 2024

يمكن التقديم رابط التقديم في وظائف التربية والتعليم 2024 الشاغرة وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية هذا الرابط (من هنا) حيث أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في بيان رسمي عن وجود وظائف شاغرة في كافة المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية وحدد المؤهلات المطلوبة للتعيين خلال العام الدرساي الحالي 2023-2024.

يذكر أن تقعيل رابط التقديم في مسابقة تعيينات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدأ يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 وفقا إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي يهدف إلى تكافؤ الفرص والمساواة بين كافة المواطنين الذين تتوافر فيهم شروط التقديم.

عدد الوظائف الشاغرة في مسابقة التربية والتعليم 2024

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم الإدارة عن التعاقد مع نحو 11114 معلما مساعدا ضمن مسابقة التربية والتعليم 2024 والتي تهدف إلى تعيين نحو 150 ألف معلم خلال 5 سنوات لسد احتياجات المدارس الحكومية في مختلف محافظات الجمهورية وفقا للحصر الذي تم إعداده مسبقا لسد العجز المدرسين في المدارس الحكومية في كافة المواد الدراسية.

وجاءت المؤهلات المطلوبة كما يلي:-

الحاصلين على بكالويورس التربية (تعليم أساسي، تعليم ابتدائي).

الحاصلين على بكالويورس التربية (تعليم فصل).

الحاصلين على ليسانس الأداب.

الحاصلين على بكالويورس التربية النوعية.

الحاصلين على ليسانس اللغة العربية والعلوم الإسلامية من كلية دار العلوم.

شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يتعدي 40 سنة من تاريخ نشر الإعلان.

أن يكون حاصل على المؤهلات الدرسية المطلوبة.

اجتياز كافة التدريبات التي تقرها وزارة التربية والتعليم.

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

التقديم في نفس محافظة الإقامة.

أن يكون حسن السير والسلوك.

أن يكون محمود السيرة.

إلا يكون قد تم فصله من وظيفة حكومية بسبب إجراء تأديبي.

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