تعرف على الشخصيات الرئيسية لمسلسل "الكبير أوي 8"

يشهد هذا الموسم تقديم باقة من أجمل مسلسلات رمضان 2024 إذ أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسلات رمضان متنوعة كي تناسب جميع الأعمار، وترضي جميع الأذواق.

ينتظر المشاهدين الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي 8 ويحمل الموسم الثامن من المسلسل العديد من المفاجآت والأحداث غير المتوقعة، حيث يراهن أحمد مكي على كوميديا بطعم جديد ليحافظ على سلسلة نجاحاته في شخصية "الكبير".

ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8

يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف لإضفاء لمسة جديدة مرحة على أجواء المسلسل، وفي السطور التالية نستعرض لكم قائمة ضيوف الشرف في مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن.

يضم مسلسل الكبير أوي مجموعة من الشخصيات والفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف ضمن حلقات مسلسل "الكبير أوي 8"، وأبرزهم أمينة خليل، شيماء سيف، بالإضافة إلى محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي، أيضا الفنان أكرم حسني.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن أحمد مكى عاد لاستكمال سلسلة "الكبير أوى" في شهر رمضان قبل الماضى 2022 بتقديم الجزء السادس بعد 7 سنوات من التوقف، إذ قدم مكى الجزء الخامس في عام 2015، وبعد عودته في الجزء السادس حقق نجاحاً كبيراً وأفرز العمل عددا من النجوم الكوميدية الصاعدة مثل رحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب، واستكمل هذا النجاح بتقديم الجزء السابع العام الماضى.