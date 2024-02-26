زيكو وشادى حسين يقودان هجوم زد أمام إنبى فى دورى نايل

أعلن مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لنادي زد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إنبي، في مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة زد وإنبي بدوري نايل (موسم 2023/2024)

ويواجه زد نظيره إنبي، في تمام الرابعة عصر اليوم الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

تشكيل زد لمواجهة إنبي بدوري نايل (موسم 2023/2024)

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: علي جمال وعبدالله بكري، ومصطفى العش وأحمد زكي.

خط الوسط: أحمد الصغيري وعبدالله مجدي، وبيتر زيلو موتوموسي ومصطفى ميسي.

خط الهجوم: مصطفى زيكو وشادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد مزيكا ومحمد سمير، ومصطفى كاجو ومحمود نبيل، وعبدالرحمن البانوبي ورأفت خليل، ورشيد أحمد.

القنوات الناقلة لمباراة زد وإنبي بدوري نايل (موسم 2023/2024)



تنقل مباراة زد وإنبي، في الجولة الرابعة عشر بدوري نايل، عبر قناة أون تايم سبورت 2، حيث يسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي يقدمه كريم خطاب، ويستضيف الكباتن محمد فضل وحسني عبدربه، بينما يتولى التعليق على المباراة محمد عفيفي، والمراسل من أرض الملعب أحمد عبد الملك.

طاقم حكام مباراة زد وإنبي بدوري نايل

يقود مباراة زد وإنبي، تحكيميا طاقم مكون من عاطف حسين حكما للساحة، ويعاونه أحمد لطفي حكم مساعد أول، وخالد حسام طه حكام مساعد ثان، ومعهم حسني سلطان حكما رابعا، وطارق مجدي حكم فيديو ويوسف البساطي مساعد حكم فيديو.

موقف زد بجدول ترتيب دوري نايل

يحتل زد المركز الثاني بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 21 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي.

وحقق زد الفوز في خمس مباريات، وتعادل ست مرات وخسر مباراة وحيدة.