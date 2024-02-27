الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عضو مجلس إدارة الإسماعيلي يتحدث عن أسباب تعادل الدراويش مع الجونة

الإسماعيلي والجونة
الإسماعيلي والجونة

تحدث محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، عن تعادل فريق الكرة الأول مع الجونة سلبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الاثنين، ضمن منافسات مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

 

وقال عضو مجلس إدارة الإسماعيلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:" الفريق ظهر بشكل مميز أمام الجونة، وأداء محمد عمار الجيد بالمباراة يمنحنا قوة في خط الدفاع".

وأضاف:" الإسماعيلي أحد أضلاع الكرة المصرية وهدفنا هو استعادة أمجاده خلال المرحلة المقبلة".

وتابع:" جميع أعضاء مجلس الإدارة على قلب رجل واحد، من أجل مصلحة النادي وتحقيق أهداف جماهيره وعشاقه".

وأختتم قائلا:" وجودي في الجونة رسالة من مجلس الإدارة للجهاز الفني واللاعبين بمواصلة دعمنا الكامل لهم".

ومن جانب أخر، كان إيهاب جلال المدير الفني للدراويش، قرر منح لاعبيه راحة سلبية من المران اليوم الثلاثاء، لالتقاط الأنفس.

ويأتي قرار جلال، حتى لا يتعرص اللاعبون للإصابة أو الأجهاد، بسبب ضغط المباريات المتتالي.

ومن المقرر أن يعود الفريق الأصفر، لاستئناف مرانه، غدا الأربعاء، استعدادا لمواجهة بلدية المحلة، السبت المقبل الموافق 2 مارس، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ومن المقرر أن يعود الفريق الأصفر، لاستئناف مرانه، غدا الأربعاء، استعدادا لمواجهة بلدية المحلة، السبت المقبل الموافق 2 مارس، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

ومن المقرر أن يعود الفريق الأصفر، لاستئناف مرانه، غدا الأربعاء، استعدادا لمواجهة بلدية المحلة، السبت المقبل الموافق 2 مارس، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

ومن المقرر أن يعود الفريق الأصفر، لاستئناف مرانه، غدا الأربعاء، استعدادا لمواجهة بلدية المحلة، السبت المقبل الموافق 2 مارس، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

الاسماعيلى دوري نايل الجونة فريق الإسماعيلي تعادل الإسماعيلي أمام الجونة

مواد متعلقة

بفرمان إيهاب جلال.. راحة قصيرة للاعبى الإسماعيلى قبل الاستعداد للبلدية

دوري نايل.. الجونة يستضيف الإسماعيلى فى مباراة مواصلة الصحوة

الإسماعيلي يبدأ استعداداته لمواجهة الجونة الإثنين.. وطبيب الفريق يكشف إصابات الفريق

لاعبو الإسماعيلى ينتظمون فى معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الجونة بالدورى

الأكثر قراءة

عاجل| مصادر مصرية: القوات الجوية نجحت فى إسقاط عشرات الأطنان من المساعدات شمال غزة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

قرار عنيف من "كولر" ضد "كهربا" ويرفض وساطات إنهاء الأزمة

رسالة سرية من تل أبيب للقاهرة.. ومسؤولون مصريون: حماية المدنيين الفلسطينيين أولوية

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

نُقلوا أشلاء.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين فى غزة

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة

ما بعد الحرب.. ما خطة السيطرة العسكرية الأمنية لإسرائيل على غزة؟