عضو مجلس إدارة الإسماعيلي يتحدث عن أسباب تعادل الدراويش مع الجونة

تحدث محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، عن تعادل فريق الكرة الأول مع الجونة سلبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الاثنين، ضمن منافسات مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

وقال عضو مجلس إدارة الإسماعيلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:" الفريق ظهر بشكل مميز أمام الجونة، وأداء محمد عمار الجيد بالمباراة يمنحنا قوة في خط الدفاع".

وأضاف:" الإسماعيلي أحد أضلاع الكرة المصرية وهدفنا هو استعادة أمجاده خلال المرحلة المقبلة".

وتابع:" جميع أعضاء مجلس الإدارة على قلب رجل واحد، من أجل مصلحة النادي وتحقيق أهداف جماهيره وعشاقه".

وأختتم قائلا:" وجودي في الجونة رسالة من مجلس الإدارة للجهاز الفني واللاعبين بمواصلة دعمنا الكامل لهم".

ومن جانب أخر، كان إيهاب جلال المدير الفني للدراويش، قرر منح لاعبيه راحة سلبية من المران اليوم الثلاثاء، لالتقاط الأنفس.

ويأتي قرار جلال، حتى لا يتعرص اللاعبون للإصابة أو الأجهاد، بسبب ضغط المباريات المتتالي.

ومن المقرر أن يعود الفريق الأصفر، لاستئناف مرانه، غدا الأربعاء، استعدادا لمواجهة بلدية المحلة، السبت المقبل الموافق 2 مارس، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

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ومن المقرر أن يعود الفريق الأصفر، لاستئناف مرانه، غدا الأربعاء، استعدادا لمواجهة بلدية المحلة، السبت المقبل الموافق 2 مارس، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

ومن المقرر أن يعود الفريق الأصفر، لاستئناف مرانه، غدا الأربعاء، استعدادا لمواجهة بلدية المحلة، السبت المقبل الموافق 2 مارس، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

ومن المقرر أن يعود الفريق الأصفر، لاستئناف مرانه، غدا الأربعاء، استعدادا لمواجهة بلدية المحلة، السبت المقبل الموافق 2 مارس، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).