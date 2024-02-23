الإسماعيلي يبدأ استعداداته لمواجهة الجونة الإثنين.. وطبيب الفريق يكشف إصابات الفريق

يخوض فريق الإسماعيلي الأول مرانه الختامي بعد غدٍ الأحد في تمام العاشرة صباحا على الملعب الفرعي باستاد الفرعي على أن يتوجه الفريق بعدها في تمام الثانية عشر إلا ربع إلى مطار القاهرة تمهيدا للاقلاع في الطائرة المتجهة إلى محافظة البحر الأحمر عند الساعة الثالثة إلا الربع عصرا.

ويستعد الفريق للقاء مضيفه الجونة يوم الاثنين المقبل على ملعب الأخير في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

ويتطلع الفريق لاستكمال مسيرة النتايج الإيجابية بعد الفوز على سيراميكا والتعادل مع الزمالك في آخر جولتين.

يستعيد الفريق جهود لاعب وسط الارتكاز محمد حسن في مواجهة الجونة، وذلك بعد انتهاء إيقافه في مواجهة الزمالك الأخيرة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

بذلك تكون صفوف الفريق مكتملة باستثناء الإصابات التي يعاني منها رباعي الفريق محمد عبد السميع ومروان حمدي ومحمد مخلوف ومحمد فوزي حارس المرمى.

قال الدكتور هشام مصطفى رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي إن محمد عبد السميع جناح الفريق يعاني من كدمة في الضلوع ستمنعه في التواجد في مواجهة الجونة المقبلة.

ويلتقي الإسماعيلي مضيفه الجونة يوم الاثنين القادم على ملعبه لحساب الجولة الرابعة عشر من البطولة المحلية.

وأضاف طبيب الفريق:"مروان حمدي تماثل للشفاء من الإصابة بإجهاد في العضلة الضامة وسيخضع لبرنامج تأهيلي قبل الانتظام بالتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة".

وأكمل الدكتور هشام مصطفى:" محمد فوزي حارس المرمى ومحمد مخلوف يخضعان لبرنامج تأهيلي تمهيدا للتواجد بالتدريبات الجماعية في الأيام القادمة.