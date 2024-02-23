الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الإسماعيلي يبدأ استعداداته لمواجهة الجونة الإثنين.. وطبيب الفريق يكشف إصابات الفريق

الإسماعيلي
الإسماعيلي

يخوض فريق الإسماعيلي الأول مرانه الختامي بعد غدٍ الأحد في تمام العاشرة صباحا على الملعب الفرعي باستاد الفرعي  على أن يتوجه الفريق بعدها في تمام الثانية عشر إلا ربع إلى مطار القاهرة تمهيدا للاقلاع في الطائرة المتجهة إلى محافظة البحر الأحمر عند الساعة الثالثة إلا الربع عصرا.

ويستعد الفريق للقاء مضيفه الجونة يوم الاثنين المقبل على ملعب الأخير في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

ويتطلع الفريق لاستكمال مسيرة النتايج الإيجابية بعد الفوز على سيراميكا والتعادل مع الزمالك في آخر جولتين.

يستعيد الفريق جهود لاعب وسط الارتكاز محمد حسن في مواجهة الجونة، وذلك بعد انتهاء إيقافه في مواجهة الزمالك الأخيرة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

بذلك تكون صفوف الفريق مكتملة باستثناء الإصابات التي يعاني منها رباعي الفريق محمد عبد السميع ومروان حمدي ومحمد مخلوف ومحمد فوزي حارس المرمى.

قال الدكتور هشام مصطفى رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي إن محمد عبد السميع جناح الفريق يعاني من كدمة في الضلوع ستمنعه في التواجد في مواجهة الجونة المقبلة.

ويلتقي الإسماعيلي مضيفه الجونة يوم الاثنين القادم على ملعبه لحساب الجولة الرابعة عشر من البطولة المحلية.

وأضاف طبيب الفريق:"مروان حمدي تماثل للشفاء من الإصابة بإجهاد في العضلة الضامة وسيخضع لبرنامج تأهيلي قبل الانتظام بالتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة".

وأكمل الدكتور هشام مصطفى:" محمد فوزي حارس المرمى ومحمد مخلوف يخضعان لبرنامج تأهيلي تمهيدا للتواجد بالتدريبات الجماعية في الأيام القادمة.

الاسماعيلى الدوري الممتاز الجونة طبيب الإسماعيلي دوري نايل

مواد متعلقة

لاعبو الإسماعيلى ينتظمون فى معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الجونة بالدورى

تغريم ومنع جماهير.. عقوبات رادعة بعد مباراة الإسماعيلى والزمالك

الأكثر قراءة

عاجل.. خبراء تمويل: مشروع رأس الحكمة نقلة نوعية للاستثمار السياحي بمصر

مشروع رأس الحكمة شراكة أم بيع أصول؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

عاجل.. مدبولى: تطوير رأس الحكمة "أضخم صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر"

التفاصيل الكاملة لأكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات فى "رأس الحكمة"

عاجل|تيار مدارى وغطاء كثيف من السحب.. تحذير من طقس الساعات المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة