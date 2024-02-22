لاعبو الإسماعيلى ينتظمون فى معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الجونة بالدورى

فضل الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الإسماعيلى بـقيادة ايهاب جلال الدخول فى معسكر مغلق حتى موعد مباراة الجونة المقبلة فى الدورى الممتاز.

وانتظم لاعبو الدراويش، الليلة داخل معسكر مغلق بفندق النادي، استعدادًا لمباراتهم المقبلة أمام الجونة في الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدوري الممتاز، والمحدد موعدها الرابعة عصر الاثنين المقبل بملعب المنافس بالغردقة.

وفضل إيهاب جلال الدخول فى معسكر مغلق قبل موعد المباراة بوقت كاف، لضمان أكبر قدر من تركيز اللاعبين فى المباراة قبل السفر إلى الغردقة من أجل تحقيق الفوز، واستغلال التعادل الأخير مع الزمالك كدفعة معنوية للاعبين والفريقين بشكل عام من أجل التقدم فى جدول الدورى بخطوات ثابتة.

وقاد إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، وحمد إبراهيم المدرب العام وأحمد حسام المدرب وأحمد سامح مخطط الأحمال ومصطفى كمال مدرب حراس المرمى، المران المسائي اليوم الخميس بمشاركة كل اللاعبين.

وشهد المران مشاركة كلًا من أحمد عادل عبدالمنعم وكمال السيد وعبد الله جمال لحراسة المرمى والتونسي حمدي النقاز ومحمد دسوقي وحمادة صلاح وعصام صبحي وعبدالله حسني ومحمد بيومي وبشار أشرف ومحمد حسن وهشام محمد ومحمد عبدالسميع وعبد الله السعيد وعمر الساعي ومحمد وجدي ونادر فرج ومحمد زيدان والبوركيني إيريك تراوري وعبدالكريم مصطفى وحاتم سكر وعلي الملواني وعبدالرحمن الدح.

واستغرق المران 60 اشتمل على الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية، وانتهى بتقسيمة شهدت تألق جميع اللاعبين الكبار والصاعدين.

تجدر الإشارة إلى أن قائمة الإصابات بالإسماعيلي لازالت تضم الحارس محمد فوزي وعماد حمدي ومحمد مخلوف ومروان حمدي وأحمد الشيخ.

يذكر أن لاعبي الإسماعيلي محمد هاشم وأحمد محسن وباسم مرسي تدربوا مع بعض الوجوه الصاعدة منفردين صباحًا بسبب خروجهم من حسابات إيهاب جلال؛ للمشاركة في اللقاءات الرسمية المقبلة بالدوري الممتاز.