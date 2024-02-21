الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الإسماعيلى يمنع لاعبيه من الحديث فى القنوات الفضائية

الإسماعيلي
الإسماعيلي

أصدر الجهاز الفني للإسماعيلي، تعليمات مشددة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعدم الإدلاء بأي تصريحات تليفزيونية إلا بإذن مسبق، حتى لا يتعرض المخالف للعقوبة التصاعدية التي تبدأ بخصم 50 ألف جنيه من مستحقاته من أجل أن يحافظ اللاعبون على تركيزهم خلال اللقاءات الرسمية المقبلة.

وكان إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، أبدى تحفظه على أعضاء الفريق الذين أدلوا بتصريحات تليفزيونية عقب مباراتي سيراميكا والزمالك الأخيرتين بالدوري الممتاز الأمر الذي أغضبه بشدة ولفت نظرهم للامتناع عن الظهور في الإعلام الفضائي حتى لا تطبق  اللائحة على المخالفين بالخصم المالي الفوري لا سيما أن هناك تعليمات صادرة إليهم  بضرورة الحصول على إذن مسبق إذا تم استدعاؤهم للحديث في القنوات الفضائية.

تجدر الإشارة إلى أن الجهاز الفني للإسماعيلي رصد ظهور بعض اللاعبين في عدد من القنوات الفضائية عقب مباراتي سيراميكا والزمالك بالمسابقة المحلية أمثال محمد دسوقي  وحاتم سكر ونادر فرج وعبدالرحمن مجدي وغيرهم.

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