الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

وديا.. الإسماعيلي يلاقي أهلي بني غازي في ليبيا احتفالا بمئويته

الإسماعيلي
الإسماعيلي

عقد مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبوالحسن، اتفاقا مع الأشقاء في نادي أهلي بني غازي الليبي، على استغلال فترة التوقف الدولي القادمة لإقامة مباراة ودية بين الفريقين يوم 18 من شهر مارس الجاري، وذلك في إطار احتفالات النادي الإسماعيلي بمئويته التاريخية.

ستغادر بعثة الفريق بطائرة خاصة إلى بني غازي يوم 16 مارس الجاري، لخوض المباراة على أن تعود يوم 19 من الشهر ذاته.

وقرر نادي أهلي بني غازي الاحتفال مع الإسماعيلي بمئويته، على أن يتم توقيع بروتوكول تعاون بين الناديين على هامش الاحتفالية.

وسيعلن الإسماعيلي تباعا عن باقي المباريات والبرامج الأخرى احتفالا بالمئوية، بمجرد الانتهاء من كافة الترتيبات والحصول على كافة الموافقات.

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