الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الإسماعيلى يؤجل السفر لليبيا أسبوعًا لأسباب إدارية

الإسماعيلي
الإسماعيلي

قرر مسئولو  الإسماعيلي تأجيل السفر لليبيا السبت المقبل لمواجهة أهلي بني غازي وديًا خلال شهر مارس الحالي، لمدة أسبوع لاستخراج القرار من وزارة الشباب والرياضة لعدد أفراد البعثة البالغ عددها 70 فردًا وهم: الجهاز الفني والأطقم المعاونة واللاعبون ومجلس الإدارة والمرافقون لهم.

وتواصل نصر أبوالحسن رئيس الإسماعيلي مع نظيره خالد السعيطي رئيس أهلي بنغازي، واتفقا على تأجيل سفر بعثة الدراويش على طائرة خاصة لليبيا 22 مارس الحالي، تمهيدًا لملاقاته فريقة وديًا بعد وصولهم هناك بيومين بمناسبة الاحتفالات بالمئوية واستغلال الزيارة وعقد توأمة بين الناديين لتبادل الخبرات في مجالات التدريب واللاعبين المحليين والأجانب والمعسكرات المغلقة لكل اللعبات الرياضية.

وأعد مسئولو الإسماعيلي برنامجًا للاحتفالات بالمئوية التي تبدأ رسميًا 13 أبريل المقبل، يتخللها أداء مباريات ودية داخل الإسماعيلية وخارج البلاد، فضلًا عن تنظيم حفلات غنائية وتكريم رموز النادي الكبار وقدامى اللاعبين من هم على قيد الحياة أو الراحلون عن الدنيا تخليدًا لذكراهم العطرة.

على جانب آخر، أرسل أحمد فهيم عضو مجلس الإسماعيلي، إنذارًا على يد محضر لرئيس النادي لإيقافه ومنعه من ممارسة جميع صلاحياته بالمخالفة للائحة النظام الأساسي وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

اتحاد الكرة الاسماعيلى فريق الإسماعيلي ليبيا أهلي بني غازي

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