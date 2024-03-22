الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الإسماعيلى ينهى إجراءات السفر  لليبيا استعدادًا لملاقاة أهلي بني غازي وديًا

الاسماعيلى
الاسماعيلى

أنهى مسؤلو النادى الإسماعيلي، إجراءات سفر الفريق الأول لكرة القدم، إلى ليبيا عصر اليوم الجمعة، عن طريق مطار برج العرب بالإسكندرية في بعثة تضم أكثر من 70 فردًا تمهيدًا لملاقاة أهلي بني غازي وديًا الأحد المقبل بمناسبة اعتزال نجمهم المخضرم ونيس خير. 

 وقاد إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي وحمد إبراهيم المدرب العام وأحمد حسام المدرب وأحمد سامح مخطط الأحمال ومصطفى كمال مدرب حراس المرمى، المران المسائي، الخميس، على ملعب النادى بمشاركة جميع اللاعبين. 

وشهد المران مشاركة كلًا من أحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزي وكمال السيد وعبد الله جمال لحراسة المرمى ومحمد نصر  ومحمد عمار ومحمد دسوقي وعصام صبحي والتونسي حمدي النقاز وعبد الله حسني وعبدالكريم مصطفى ونادر سكر وحمادة صلاح ومحمد بيومي وبشار أشرف ومحمد عبد السميع ومحمد وجدي ونادر علاء  ومروان حمدي ومحمد مخلوف وعبد الرحمن مجدي والبوركيني إيريك تراوري  وعلي الملواني  ومحمد زيدان والفلسطيني خالد النبريص.

 واستغرق التدريب الاخير للدراويش فى الاسماعيلية 60، وذلك استعدادا للسفر إلى ليبيا.

واشتمل المران علي الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية وانتهى بتقسيمة شهدت تألق جميع أعضاء الفريق تخلف عنها عمر الساعي ونادر فرج للانضمام لصفوف منتخب مصر الأوليمبي.

 

تجدر الإشارة إلى أن قائمة الإصابات بالإسماعيلي لازالت تضم محمد حسن وأحمد الشيخ وعبد الرحمن الدح يتلقوا جميعا علاجهما تحت إشراف الدكتور هشام مصطفى طبيب النادي.

 

يذكر أن محمد هاشم وكريم عرفات وأحمد محسن وباسم مرسي لاعبو الإسماعيلي يتدربوا منفردين بعيدا عن زملائهم بسبب خروجهم من حسابات إيهاب جلال المدير الفنى  للمشاركة في اللقاءات الرسمية المقبلة بالدوري الممتاز.

الاسماعيلى فريق الإسماعيلي الدراويش الدوري ايهاب جلال

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