الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الإسماعيلى يبدأ الاحتفالات بالمئوية بمواجهة أهلى بنغازى الليبى

تدريب الإسماعيلي
تدريب الإسماعيلي في ليبيا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نظيره أهلي بنغازي الليبي في الحادية عشرة مساء اليوم باستاد شهداء بنينا بمدينة بنغازي في مباراة ودية احتفالا بمرور 100 سنة على تأسيس نادي الإسماعيلي، وأيضا تكريم ونيس خير نجم أهلي بنغازي الدولي السابق في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

المباراة هى الودية الثالثة للإسماعيلي خلال فترة توقف دوري نايل الحالية وتعادل في المباراة الأولى مع المقاولون 2-2 وفاز في الثانية على ألو إيجيبت بهدف دون رد، واختار إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي 22 لاعبا لمواجهة أهلي بنغازي وهم: أحمد عادل عبدالمنعم وكمال السيد ومحمد دسوقي ومحمد نصر وحمدي النقاز، ومحمد عمار وعبدالكريم مصطفى وحاتم سكر وعصام صبحي وعبدالله حسني، وعبدالرحمن مجدي وأحمد الشيخ وهشام محمد ومحمد بيومي ومحمد مخلوف، ومحمد عبدالسميع ومروان حمدي، ونادر علاء، وبشار أشرف وإيريك تراوري وخالد النبريص وحسن صابر.

واختتم فريق الإسماعيلي تدريباته أمس في حضور أبو بكر عبد الرحيم مساعد القنصل المصري العام ببنغازي الذي حر ص على مساندة الفريق، وركز إيهاب جلال خلال التدريب على طريقة اللعب التي سيخوض بها المباراة، وأكد للاعبيه أنها ستكون أشبه بالمباريات الرسمية.

وأثناء وجوده في ليبيا، وقع مجلس إدارة الاسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن بروتوكول تعاون مع نادي أهلي بنغازي، وشهد توقيع البروتوكول أيضا مصطفى شلة أمين صندوق الدراويش، ومعتز الرجيعي نائب رئيس الأهلي الليبي، وحضر مراسم التوقيع أعضاء المجلس الأصفر محسن عبد المسيح والدكتور أحمد عبد الرحمن وشوقي عوض والدكتور محمد جمال.

وأكد نصر أبوالحسن أن الإسماعيلي يبدأ احتفالاته بالمئوية من بني غازي الليبية، نظرا للعلاقات الوطيدة بين الناديين، وتوقيع البروتوكول سيكون إضافة ونفعا متبادلا بين الناديين.

الاسماعيلى أهلي بنغازي الليبي ايهاب جلال نصر أبو الحسن عبدالرحمن مجدي

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