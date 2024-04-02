التركيز عنوان مران الإسماعيلى الأساسى قبل مواجهة سموحة

خاص فريق الكرة الأول بالإسماعيلي مرانه الرئيسي اليوم، ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة سموحة، بمسابقة دوري نايل.

موعد مباراة الإسماعيلي وسموحة بدوري نايل

ويستضيف الإسماعيلي نظيره سموحة، في تمام العاشرة مساء غد الأربعاء، على ستاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة بالدور الأول من مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

المران في بدايته اشتمل على النواحي البدنية تحت إشراف مخطط الأحمال بهدف رفع المعدلات البدنية للاعبين.

المران اختتم بضم جميع اللاعبين المختارين لقائمة المباراة وسط حالة من الإصرار والتركيز، بغرض استعادة مسيرة الانتصارات وتعديل مسار الفريق بجدول البطولة المحلية.

وانتظم اللاعبون في معسكر مغلق تحضيرا للمباراة، التي تم تأجيلها لثلاثة أيام بقرار من رابطة الأندية المحترفة.

وتجدر الإشارة إلى أن الإسماعيلي، قد حقق تعادلا إيجابيا مع المقاولون العرب، بهدف لكل منهما في الجولة الماضية بدوري نايل.

ويحتل الفريق الأصفر المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 14 نقطة، جمعها من 3 انتصارات و5 تعادلات و7 هزائم.