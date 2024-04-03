إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة سموحة في الدوري

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة ضيفه سموحة ضمن منافسات الجولة 17 من دوري نايل.

ويسعى الإسماعيلي لتحقيق الفوز والهروب من المراكز المتأخرة من جدول المسابقة، حيث يتواجد في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد عادل

خط الدفاع: محمد دسوقي - محمد نصر - محمد عمار - حمدي النقاز

خط الوسط: محمد بيومي - هشام محمد - محمد عبد السميع

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي - محمد زيدان - إيريك تراوري

تجدر الإشارة إلى أن الجهاز الفني للإسماعيلي استبعد كلا من كمال السيد وعبد الله جمال لحراسة المرمى وكريم عرفات ومحمد هاشم وعبد الله حسني وأحمد محسن وبشار أشرف ومحمد حسن علي الملواني وعبد الرحمن الدح وباسم مرسي وحسن صابر لأسباب مختلفة.

أزمة مستحقات نجوم المستقبل مستمرة

لازال مسؤلو الإسماعيلي يعيشوا في حيرة من أمرهم بخصوص إصرار نظرائهم نجوم المستقبل الحصول على الغرامة التي قضت بها المحكمة الرياضية الدولية بلوزان بسويسرا لصالحهم في قضية اللاعب إبراهيم حسن وقدرها مليون و250 ألف دولار بخلاف 5% فوائد عن التأخير.

وكان نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي، عرض على زملاءه الأعضاء قبل ثلاثة أيام قيام نجوم المستقبل بالضغط علي لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم لمطالبة النادي سداد الغرامة الدولية واجبة النفاذ المستحقة لصالحهم في قضية إبراهيم حسن، وضرورة تنفيذ العقوبات التصاعدية المتمثلة في خصم النقاط ونقل خمس مباريات رسمية للفريق من ملعبه وأخيرًا الهبوط للقسم الثاني، وأن الموقف أصبح خطير للغاية لايتحمل التزام الصمت أو التجاهل نحو إيجاد الحل السريع له.

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