بعد التعادل أمام إنبي.. كولر يرفض إراحة لاعبى الأهلى ويدرس فريق "زد"

يلقي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين اليوم، قبل انطلاق مران الفريق من أجل تصحيح الأخطاء الفنية التي ظهرت في مباراة انبي أمس والتي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2 بين الفريقين.

ورفض كولر، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات في ظل ضيق الوقت بين مباراتي إنبي وزد أف سي بجانب رغبته في تصحيح الأخطاء الفردية التي وقع فيها خط الدفاع مؤخراً.

يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر دراسة فريق زد بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المقرر لها بعد غدٍ الخميس ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وحصل كولر علي تقرير فني شامل عن فريق زد من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الخميس من أجل إيقاف نزيف النقاط سواء أمام البنك الأهلي أو إنبي .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة زد المقرر بها بعد غد الخميس ضمن مباراته المؤجلة من الجولة الثامنة ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تعادل مع إنبي 2/2، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الإثنين على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 18 فيما وصل إنبي إلى النقطة 28، متصدرا جدول ترتيب الدوري وبفارق نقطة عن الاتحاد السكندري.

طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة إمام عاشور

من جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن إمام ‏عاشور لاعب الفريق، خضع لفحص طبي جديد ، تحت إشراف الطبيب الذي أجرى له ‏جراحة في الكتف للاطمئنان على حالته.‏

وأشار جاب الله إلى أن إمام عاشور حصل على راحة أمس فيما يبدأ اليوم الجري حول ‏الملعب، ومواصلة تنفيذ برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات ‏الجماعية.‏