الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعد التعادل أمام إنبي.. كولر يرفض إراحة لاعبى الأهلى ويدرس فريق "زد"

كولر
كولر

يلقي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين اليوم، قبل انطلاق مران الفريق من أجل تصحيح الأخطاء الفنية التي ظهرت في مباراة انبي أمس والتي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2 بين الفريقين. 

ورفض كولر، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات في ظل ضيق الوقت بين مباراتي إنبي وزد أف سي بجانب رغبته في تصحيح الأخطاء الفردية التي وقع فيها خط الدفاع مؤخراً.

يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر دراسة فريق زد بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المقرر لها بعد غدٍ الخميس ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

وحصل كولر علي تقرير فني شامل عن فريق زد من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الخميس من أجل إيقاف نزيف النقاط سواء أمام البنك الأهلي أو إنبي .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة زد المقرر بها بعد غد الخميس ضمن مباراته المؤجلة من الجولة الثامنة ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز 

 وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تعادل مع إنبي 2/2، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الإثنين على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز. 

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 18 فيما وصل إنبي إلى النقطة 28، متصدرا جدول ترتيب الدوري وبفارق نقطة عن الاتحاد السكندري.

طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة إمام عاشور

من جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن إمام ‏عاشور لاعب الفريق، خضع لفحص طبي جديد ، تحت إشراف الطبيب الذي أجرى له ‏جراحة في الكتف للاطمئنان على حالته.‏

وأشار جاب الله إلى أن إمام عاشور حصل على راحة أمس فيما يبدأ  اليوم الجري حول ‏الملعب، ومواصلة تنفيذ برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات ‏الجماعية.‏

كولر الاهلى انبى الدوري

مواد متعلقة

كولر: وجود لاعبين يفكران فى مصلحتيهما عن مصلحة الفريق مشكلة كبيرة

سر رفض كولر استعجال محمد الشناوي في العودة للمشاركة مع الأهلي

كولر يطلب برنامج استشفائى لتفادي إجهاد اللاعبين من ضغط المباريات

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

الأخت متورطة.. القبض على المتهمين بإلقاء عشيق شقيقتهم من الطابق الثامن ببشتيل

عاجل| قرار مصيرى فى الزمالك بشأن "عواد وصبحى".. مفاجأة للجميع

"الداخلية" تكشف سبب مقتل عامل وإصابة نجله فى مشاجرة بدار السلام

3 ليالٍ من هتك العرض.. جريمة بحق قاصر تهز البساتين

اجمل ما قيل في التهنئة بعيد الفطر 2024.. للاحباب والاقارب والاصدقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

صور

حكايات الكحك.. حلاوة العيد في كل قضمة

الكحك يسيطر على موائد المصريين في عيد الفطر

مباراة تعادل الأهلى وإنبى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب