الجمعة 12 أبريل 2024
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رياضة

كولر: نعاني من الإصابات وضغط المباريات.. وننتظر دعم الجماهير أمام الزمالك

مارسيل كولر
مارسيل كولر

أعرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على “زد” في بطولة دوري نايل موسم “2023-2024”.

وقال “كولر” في تصريحات له عقب المباراة: "خسرنا مباراة البنك بشكل درامي كما سقطنا في فخ التعادل مع إنبي رغم سيطرتنا على المباراة وأمام زد تحكمنا في كل شيء وكان ينقصنا بعض الدقة في التمرير لكن إجمالا قدم اللاعبون مباراة رائعة".

وتابع: "نعاني من إصابات عديدة بين اللاعبين الأساسيين المؤثرين بسبب ضغط المباريات، وهذه الإصابات تفرق معي حتى لو أمتلك قائمة طويلة من اللاعبين".

وشدد: "نعاني من ضغط كبير ونلعب 4 مباريات في فترة أسبوع ونصف وهذا أمر مرعب".

وأكمل " لاعبو المنتخب لم يحصول على راحة لمدة 3 أسابيع، هذا يؤثر سلبا على الفريق، وكذلك نواجه عدة ظروف صعبة مثل اختلاف الطقس في الدول الأفريقية التي نسافر إليها وهو ما يؤثر في اللاعبين".

واختتم مارسيل كولر تصريحاته قائلا "أريد أن يحتفل الجمهور بالعيد والفوز اليوم وأنتظر المشجعين في مباراة القمة أمام الزمالك، لأنهم الداعم الأول لنا واللاعب رقم 12 وأحتاجهم معنا".

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