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رياضة

عاجل| مارسيل كولر يُهدد لاعبي الأهلي قبل مواجهة زد.. والاستبعاد ينتظر هؤلاء

كولر ولاعبي الأهلي
كولر ولاعبي الأهلي - أرشيفية

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع لاعبي الفريق قبل ساعات من مواجهة زد بدوري نايل.

ويحل الأهلي ضيفًا على زد الليلة في السابعة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة لمنافسات بطولة دوري نايل.

ويسعى الأهلي في مباراة اليوم لاستعادة الإنتصارات المحلية وإيقاف فقدان النقاط الذي تعرض له الفريق مؤخرًا.
وعلمت «الدستور» أن كولر حذر خط الدفاع من تكرار الأخطاء الفردية التي ظهرت في لقاء إنبي سواء في التمركز أو تقارب الخطوط خلال سير اللقاء، وهدد باستبعاد أي لاعب يتعمد اللعب بالفردية، ويغلب مصلحته على مصلحة الفريق.

وأشار المدير الفني، إلى أن المباراة ستكون صعبة للغاية أمام فريق يجيد اللعب أمام الفرق الكبري ويسير بشكل جيد ويمتلك مفاتيح لعب بشكل رائع، وأنه لا بُد من التركيز في هذه المباراة.

وعنف كولر لاعبيه، مؤكدًا أنه لن يرضى باستمرار نزيف النقاط، كما أشار إلى أن هناك لاعبين طلبوا الفرصة وعندما حصلوا عليها لم يظهروا بالشكل المنتظر منهم، وتوعد هؤلاء اللاعبين بخروجهم من حساباته حتى نهاية الموسم في حالة تكرار نفس الأداء.

وشدد مارسيل كولر أن مباراة زد مواجهة ليست سهلة ولا بُد من الجدية، خاصة أنه البروفة الأخيرة قبل لقاء القمة، ولا بُد من علاج الأخطاء في التمركز وحالة السرحان في الخط الخلفي.

فخ التعادل

وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام فريق إنبي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما، يوم الثلاثاء الماضي، ضمن لقاءات الجولة الـ16 لبطولة دوري نايل.

وتأهل النادي الأهلي للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على فريق سيمبا التنزاني بثلاثة أهداف دون رد في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي ليضرب موعدًا مع فريق مازيمبي الكونغولي والذي تأهل على حساب فريق بترو أتلتيكو الأنجولي.

ويحل الأهلي ضيفًا على مازيمبي يوم السبت 20 إبريل الجاري في الثالثة عصرًا، فيما تقام مباراة الإياب بالقاهرة يوم 26 من الشهر نفسه.

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