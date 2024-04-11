أستون فيلا يراقب دومفريس لضمه الصيف المقبل.. وإدارة إنتر لا تُمانع

تراقب إدارة نادي أستون فيلا الإنجليزي، اللاعب الهولندي دينزيل دومفريس، ظهير أيمن فريق إنتر الإيطالي؛ تمهيدًا للتقدم بعرض لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب دومفريس ضمن صفوف إنتر منذ انتقاله من نادي أيندهوفن الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن إدارة نادي أستون فيلا تضع أعينها على دومفريس كأحد أهداف الفريق للتدعيمات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومنذ انطلاق الموسم الجاري، شارك دومفريس في 31 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 6 لزملائه.

وأفادت كالتشيو ميركاتو أن إدارة نادي إنتر لا تمنع رحيل دومفريس عقب نهاية الموسم الجاري.

وارتبط اسم أستون فيلا بالتفاوض مع أكثر من لاعب في هذا المركز بالدوري الإيطالي وعلى رأسهم جوشوا زيركزي، لاعب بولونيا، وأندريا كامبياسو، ظهير يوفنتوس، وجيوفاني دي لورينزو، قائد فريق نابولي..

إدارة إنتر بدأت مفاوضات تمديد العقد مع دومفريس منذ فترة قصيرة، خاصة أن عقده سينتهي بحلول 30 يونيو 2025، والمفاوضات معه بدأت في النصف الأول من الموسم ولم يتوصل النادي لاتفاق معه بسبب طلبه الحصول على راتب صافي قدره 5 ملايين يورو.



وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة أستون فيلا ستقدم عرضًا قيمته 25 مليون جنيه إسترليني؛ من أجل الحصول على خدمات الظهير الهولندي.



وبدأ دينزيل دومفريس مسيرته الاحترافية ضمن صفوف نادي سيمتشوك الهولندي تحت 19 عامًا وانتقل منه لصفوف نادي باريندكت بنفس المرحلة العمرية في صيف 2013، ثم انتقل لنادي سبارتا تحت 21 عامًا في صيف 2014 وصعد منه لصفوف الفريق الأول في صيف 2015 ثم انتقل لنادي هيرنيفين في صيف 2017 ولعب له موسم قبل أن ينضم لأيندهوفن في 2018.

ولعب دومفريس 379 مباراة خلال مسيرته الاحترافية لمختلف الأندية التي مثلها، وسجل 32 هدفًا وصنع 53 لزملائه، كما مثل المنتخب الهولندي في 52 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 15 لزملائه في الفريق.