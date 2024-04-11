الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

صحيفة إيطالية: باريس سان جيرمان مستعد لكسر عقد أوسيمين مع نابولى

فيكتور أوسيمين
فيكتور أوسيمين

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق نابولي الإيطالي، من الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب "أوسيمين" ضمن صفوف فريق نابولي منذ انضمامه من نادي ليل الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020.

 

صحيفة إيطالية: أوسيمين بات قريبًا جدًا من الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان

ووفقًا لما ذكرته صحيفة إل ماتينو الإيطالية، والتي تصدر في نابولي، فإن فيكتور أوسيمين بات قريبًا جدًا من الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان عقب نهاية الموسم الجاري.

وتسعى إدارة باريس سان جيرمان لتعويض الرحيل المحتمل لكيليان مبابي، مهاجم الفريق، والذي بات قريبًا من الرحيل والانضمام لصفوف ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

إدارة باريس سان جيرمان مستعدة لدفع الشرط الجزائي في عقد أوسيمين

وأفادت الصحيفة أن إدارة باريس سان جيرمان مستعدة لدفع الشرط الجزائي في عقد أوسيمين والبالغ قيمته 120 مليون يورو.

وشارك أوسيمين في 26 مباراة بقميص نابولي خلال الموسم الجاري وسجل 14 هدفًا وصنع 4 لزملائه في الفريق.

وأكدت "إل ماتينو" أن أوسيمين سيحصل على راتب سنوي قدره 13 مليون يورو في حالة انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان.

وبدأ أوسيمين مسيرته ضمن صفوف نادي فولسفبورج الألماني وانتقل منه لنادي شارلوري البلجيكي معارًا لمدة موسم وبعد الإعارة انتقل للنادي البلجيكي الذي رحل عنه في نفس فترة الانتقالات لصفوف ليل.

وشارك المهاجم النيجيري في 127 مباراة بقميص فريق نابولي وسجل 73 هدفًا وصنع 18 لزملائه، من أصل 217 مباراة لعبها منذ بداية مسيرته وسجل 111 هدفًا وصنع 28.

ومثل أوسيمين المنتخب النيجيري في مختلف المراحل العمرية بين فريقي تحت 17 عامًا وتحت 23 عامًا، والمنتخب الأول الذي بدأ في تمثيله في 10 يونيو 2017 بمباراة ودية ضد منتخب توجو.

ومنذ ذلك الحين، شارك فيكتور أوسيمين في 35 مباراة وسجل 21 هدفًا وصنع 11 لزملائه في الفريق.

فيكتور أوسيمين نابولى باريس سان جيرمان الانتقالات الصيفية ليل الدورى الايطالى الدوري الفرنسي

مواد متعلقة

المرشحون لجائزة أفضل هدف في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أستون فيلا يراقب دومفريس لضمه الصيف المقبل.. وإدارة إنتر لا تُمانع

أرسنال يهزم برايتون بثلاثية ويخطف صدارة البريميرليج مؤقتًا

مازيمبى يُسقط بترو أتلتيكو ويضرب موعدًا مع الأهلى بنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا

الدوري الإنجليزي.. أرسنال يتقدم على برايتون ألبيون بهدف في الشوط الأول

منافس الأهلى.. بترو أتلتيكو يتقدم على مازيمبى فى الشوط الأول بهدف

أستون فيلا يتعادل مع برينتفورد ووست هام يهزم ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

جوارديولا يشيد بـ"دي بروين": من أفضل اللاعبين في تاريخ مانشستر سيتي

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

مصر فى قلب إعادة الإعمار.. شراكات استراتيجية فى العراق وليبيا (خاص)

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

القبض على شخصين بحوزتهما 75 كيلو "حشيش" و"هيدرو" فى شمال سيناء

"خرج ولم يعد".. 3 لصوص قتلوا سائق "توكتوك" لسرقته فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

صور

المصريون.. صُنّاع البهجة

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ188 للعدوان.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا

مهمة مروعة.. البدء فى دفن الرفات المجهولة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة