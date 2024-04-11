صحيفة إيطالية: باريس سان جيرمان مستعد لكسر عقد أوسيمين مع نابولى

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق نابولي الإيطالي، من الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب "أوسيمين" ضمن صفوف فريق نابولي منذ انضمامه من نادي ليل الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020.

صحيفة إيطالية: أوسيمين بات قريبًا جدًا من الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان

ووفقًا لما ذكرته صحيفة إل ماتينو الإيطالية، والتي تصدر في نابولي، فإن فيكتور أوسيمين بات قريبًا جدًا من الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان عقب نهاية الموسم الجاري.

وتسعى إدارة باريس سان جيرمان لتعويض الرحيل المحتمل لكيليان مبابي، مهاجم الفريق، والذي بات قريبًا من الرحيل والانضمام لصفوف ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

إدارة باريس سان جيرمان مستعدة لدفع الشرط الجزائي في عقد أوسيمين

وأفادت الصحيفة أن إدارة باريس سان جيرمان مستعدة لدفع الشرط الجزائي في عقد أوسيمين والبالغ قيمته 120 مليون يورو.

وشارك أوسيمين في 26 مباراة بقميص نابولي خلال الموسم الجاري وسجل 14 هدفًا وصنع 4 لزملائه في الفريق.

وأكدت "إل ماتينو" أن أوسيمين سيحصل على راتب سنوي قدره 13 مليون يورو في حالة انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان.

وبدأ أوسيمين مسيرته ضمن صفوف نادي فولسفبورج الألماني وانتقل منه لنادي شارلوري البلجيكي معارًا لمدة موسم وبعد الإعارة انتقل للنادي البلجيكي الذي رحل عنه في نفس فترة الانتقالات لصفوف ليل.

وشارك المهاجم النيجيري في 127 مباراة بقميص فريق نابولي وسجل 73 هدفًا وصنع 18 لزملائه، من أصل 217 مباراة لعبها منذ بداية مسيرته وسجل 111 هدفًا وصنع 28.

ومثل أوسيمين المنتخب النيجيري في مختلف المراحل العمرية بين فريقي تحت 17 عامًا وتحت 23 عامًا، والمنتخب الأول الذي بدأ في تمثيله في 10 يونيو 2017 بمباراة ودية ضد منتخب توجو.

ومنذ ذلك الحين، شارك فيكتور أوسيمين في 35 مباراة وسجل 21 هدفًا وصنع 11 لزملائه في الفريق.