أنطونيو كونتى يعلن رفضه تدريب فريق نابولى الإيطالى

كشف أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لـ توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن موقفه من تدريب فريق نابولي الإيطالي في الفترة المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية، أن نادي نابولي الإيطالي تواصل رسميًا مع أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لـ توتنهام هوتسبير الإنجليزي، من أجل إقناعه بتولي تدريب الفريق.

في حين أشارت تقارير أخرى، إلى اقتراب نابولي من إقالة رودي جارسيا، بسبب البداية السيئة لحامل لقب الدوري الإيطالي، خلال الموسم الحالي.

وأكد كونتي رفضه في الوقت الحالي، تدريب فريق توتنهام، حيث يركز على الاستمتاع بعائلته والانتظار.

ورد كونتي عبر حالته اليومية بموقع تبادل الصور “إنستجرام”:"تم ربطي بأندية مهمة ولكن حتى الآن، تظل خطتي هي الانتظار والاستمتاع بعائلتي".

وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، في تغريدة عبر حسابه على موقع “إكس”، إن نابولي تواصل رسميًا مع أنطونيو كونتي اليوم الأربعاء، وستتبع المناقشات محادثات مباشرة لفهم ما إذا كان يمكن أن يكون الرجل المناسب ليحل محل رودي جارسيا.

وأضاف أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد لأن هناك العديد من النقاط الحاسمة التي يجب مناقشتها قبل التقدم في المحادثات مع كونتي.

ومن جانبه، أكد الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، أن مستقبل رودي جارسيا في نابولي مُعلق بخيط رفيع، حيث سيستأنف الفريق التدريبات، وسيتولى المدرب الفرنسي مسؤولية الجلسة التدريبية في الوقت الحالي، باستثناء أي مفاجآت في اللحظة الأخيرة.

وأوضح “مارزيو” أن أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي، على اتصال بالفعل مع أنطونيو كونتي، ومع ذلك، سيكون من الضروري فهم مدى توفر المدير الفني السابق للمنتخب الإيطالي بالإضافة إلى الأمور المالية المتعلقة بالعقد المحتمل.

وذكر أنه سيكون هناك أيضًا، عدة خيارات أخرى ولكنها في الوقت الحالي لا تثير اهتمام النادي الإيطالي، وحتى الشائعات حول عودة والتر ماتزاري لم تجد أي تأكيد محدد.

يُذكر أن أخر تجربة تدريبية لـ كونتي، تولي تدريب فريق توتنهام هوتسبير، لكنه رحل عن الفريق بعد أزمة مع إدارة النادي، كما سبق له تدريب تشيلسي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي.

ورحل لوتشيانو سباليتي عن تدريب نابولي بعد التتويج ببطولة الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وتحدث دي لورينتس رئيس نادي نابولي الإيطالي، عن مستقبل الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق مع الفريق.

نابولي حامل اللقب تحت قيادة جارسيا يمر بفترة تذبذب في المستوى وسلسلة نتائج غير جيدة، منذ بداية الموسم وبعد رحيل لوتشيانو سباليتي.

وأشارت تقارير إلى أن “نابولي” بصدد إقالة جارسيا خلال الأيام المقبلة، بعد الانطلاقة السيئة في الكالتشيو كما وضعت أنطونيو كونتي مدرب توتنهام السابق كبديل له.

وقال دي لورينتس اليوم عن مستقبل رودي جارسيا في تصريحات لصحيفة “كوريري ديلو سبورت”: “إنها ليست لحظة جيدة مع المدرب رودي جارسيا، عندما تقرر التعاقد مع مدرب لم يعد يعرف كرة القدم الإيطالية فمن الممكن أن يحدث ذلك”.

وأضاف: “سأتخذ القرار الأفضل في اللحظة المناسبة، لا أستطيع أن أتأثر بالجماهير”.

وتولى جارسيا قيادة نابولي في يوليو الماضي في 10 لقاءات فاز في 5 وخسر 3 وتعادل 2.