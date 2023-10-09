الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نابولى يسقط بثلاثية فى عقر داره أمام فيورنتينا بالدورى الإيطالى

نابولي يسقط أمام
نابولي يسقط أمام فيورنتينا بثلاثية

عاد نابولي (حامل اللقب) لنتائجه المهتزة في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب خسارته القاسية 1 / 3 أمام ضيفه فيورنتينا، الأحد، في المرحلة الثامنة للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي أقيمت اليوم عن فوز روما على مضيفه كالياري 4 / 1، ولاتسيو على ضيفه أتالانتا 3 / 2، ومونزا على ضيفه ساليرنيتانا 3 / صفر، وفروسينوني على ضيفه فيرونا 2 / 1.

وعلى ملعب (دييجو مارادونا)، تقدم فيورنتينا بهدف مباغت ومبكر بواسطة جوسيب بريكالو في الدقيقة السابعة، غير أن النيجيري فيكتور أوسيمين أحرز هدف التعادل لنابولي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، أعاد جياكومو بونافنتورا التقدم لفيورنتينا مجددا، عقب تسجيله الهدف الثاني للفريق البنفسجي في الدقيقة 63، قبل أن يقضي نيكولاس جونزاليس على أمال فريق الجنوب الإيطالي في إدراك التعادل بتسجيله الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للمباراة.

وارتفع رصيد فيورنتينا، الذي حقق فوزه الرابع في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالمسابقة، إلى 17 نقطة في المركز الرابع، بفارق 3 نقاط أمام نابولي، صاحب المركز الخامس، الذي تلقى خسارته الثانية في الموسم الحالي بالمسابقة، مقابل 4 انتصارات وتعادلين.

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روما يسحق كالياري برباعية

وواصل روما تعافيه من بدايته المهتزة في البطولة، بعدما حقق فوزا كبيرا 4 / 1 على مضيفه كالياري.

وعلى ملعب (سردينيا أرينا)، افتتح حسام عوار التسجيل لروما في الدقيقة 19، قبل أن يضيف النجم البلجيكي المخضرم روميلو لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة 20.

وأضاف أندريا بيلوتي الهدف الثالث لروما في الدقيقة 51، ثم عاد لوكاكو للتسجيل من جديد، محرزا الهدف الرابع للضيوف وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 59.

وتكفل ناهيتان نانديز بإحراز هدف كالياري الوحيد في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

ويعد هذا هو الانتصار الثاني على التوالي لروما، ليواصل تعويض انطلاقته المتعثرة في المسابقة هذا الموسم، التي شهدت تحقيقه فوزا وحيدا في لقاءاته الستة الأولى

وارتفع رصيد روما إلى 11 نقطة في المركز العاشر، في حين توقف رصيد كالياري عند نقطتين، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.

لاتسيو يحقق فوزًا مثيرًا على أتالانتا

واستعاد لاتسيو نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلة الماضية، بعدما حقق فوزا مثيرا 3 / 2 على ضيفه أتالانتا.

وعلى ملعب (الأولمبيكو) بالعاصمة الإيطالية روما، افتتح لاتسيو التسجيل مبكرا بهدف عبر النيران الصديقة، بعدما سجل شارل دي كيتيلاس، لاعب أتالانتا، هدفا عكسيا في مرمى فريقه في الدقيقة الخامسة.

وأضاف فالانتين كاستيلانوس الهدف الثاني للاتسيو في الدقيقة 11، لكن أتالانتا سرعان ما استعاد اتزانه، بعدما أدرك التعادل، عقب تسجيله هدفين من خلال إيديرسون وسياد كولاسيناك في الدقيقتين 33 و63 على الترتيب.

وخطف لاتسيو النقاط الثلاث لمصلحته في الدقائق الأخيرة، بعدما سجل لاعبه ماتياس فيتشينو الهدف الثالث في الدقيقة 83.

وارتفع رصيد لاتسيو، الذي خسر صفر / 2 أمام مضيفه ميلان في المرحلة الماضية، إلى 10 نقاط في المركز الثالث عشر، بينما توقف رصيد أتالانتا، الذي أخفق في تحقيق أي فوز للمباراة الثانية على التوالي، عند 13 نقطة في المركز السادس.

من جانبه، تقدم مونزا للمركز السابع بجدول ترتيب البطولة، بفضل فوزه الكبير والمستحق على ضيفه ساليرنيتانا 3 /صفر، في وقت سابق اليوم.

وتقدم أندريه كولباني بهدف لمونزا في الدقيقة التاسعة ثم أضاف صامويلي فيناتو الهدف الثاني في الدقيقة 18 قبل أن يختتم ماتيو بيسينا التسجيل من ضربة جزاء في الدقيقة 82.

الفوز رفع رصيد مونزا إلى 12 نقطة في المركز السابع، فيما ظل ساليرنيتانا في المركز قبل الأخير برصيد ثلاث نقاط.

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