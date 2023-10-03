الريال يضرب نابولى بثلاثية فى "مباراة ماراثونية" بدورى الأبطال

حقق ريال مدريد الإسباني انتصارًا صعبًا على مضيفه نابولي الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

ليو أوستيجارد افتتح التسجيل لـ نابولي بهدف أول في الدقيقة 19، بضربة رأسية من متابعة لرأسية زميله ناتان والتي ارتطمت بالقائم.

وأدرك البرازيلي فينيسيوس جونيور التعادل لـ ريال مدريد بهدف في الدقيقة 27 بعدما قام الإنجليزي جود بيلينجهام بقطع تمريرة دي لورينزو، ليمرر الكرة لزميله، الذي وضعها في شباك نابولي.

وتمكن الإنجليزي جود بيلينجهام من تسجيل الهدف الثاني لـ ريال مدريد في الدقيقة 34، بعد مجهود فردي رائع قام به، قبل أن يسدد الكرة في شباك نابولي، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه.

وفي الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء لفيكتور أوسيمين، بعد لمس ناتشو الكرة بيده.

وتولى البولندي بيوتر زيلينسكي مهمة تنفيذ ركلة الجزاء في الدقيقة 54، بنجاح، معادلًا النتيجة لـ نابولي.

وفي الدقيقة 78، أطلق الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي، تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالعارضة واصطدمت برأس ميريت حارس نابولي، لتسكن شباكه، ليتقدم ريال مدريد بهدف ثالث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد لـ6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد نابولي عند 3 نقاط في المركز الثاني.

تشكيل ريال مدريد أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا، فشهد تواجد الفرنسي إدواردو كامافينجا في مركز الظهير الأيسر، وتواجد الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس في خط الهجوم.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجر - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - توني كروس - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور

وكان ريال مدريد قد استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على ضيفه يونيون برلين الألماني بهدف دون مقابل، سجله الإنجليزي جود بيلينجهام، فيما فاز نابولي الإيطالي على سبورتينج براجا البرتغالي بهدفين مقابل هدف.