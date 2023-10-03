الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل اليونايتد.. راشفورد يقود الهجوم أمام جالاتا سراي في الأبطال

راشفورد
راشفورد

أعلن الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة جالاتا سراي التركي مساء اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويقود هجوم اليونايتد في لقاء اليوم ماركوس راشفورد ويجاوره راسموس هويولاند بينما يواصل حنبعل المجبري اللعب أساسيًا.

تشكيل اليونايتد.. راشفورد يقود الهجوم أمام جالاتا سراي في الأبطال

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دالوت، ليندلوف، فاران، أمرابط

خط الوسط: كاسيميرو، فيرنانديز، ماونت

خط الهجوم: حنبعل، راشفورد، هويولاند

ولا بديل أمام مانشستر يونايتد سوى حصد النقاط الثلاث، لإعادة الهدوء إلى أروقته من جديد، بعدما واصل نتائجه المخيبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بخسارته 0-1 أمام ضيفه كريستال بالاس يوم السبت الماضي، على ملعب (أولد ترافورد)، معقل الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر)، الذي يستضيف لقاء الغد، ليصبح في المركز العاشر بترتيب البطولة المحلية برصيد 9 نقاط من 7 لقاءات.

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