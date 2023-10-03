ريال مدريد يصطدم بنابولي.. ومانشستر يونايتد يستضيف جالطة سراي بدوري أبطال أوروبا

تنطلق مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، عندما يصطدم فريق ريال مدريد الإسباني بمنافسه نابولي الإيطالي، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة".

ويسعى فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لمواصلة نغمة الانتصارات، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي في محاولة لخطف صدارة المجموعة الثالثة من دوري الأبطال.

وكان فريق ريال مدريد قد حقق فوزًا صعبًا وثمينًا على يونيون برلين الألماني بهدف نظيف، في مستهل مشوارهما في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

نابولي يأمل في تحقيق انتصاره الثاني في المسابقة

في المقابل، يأمل فريق نابولي الإيطالي في تحقيق انتصاره الثاني وتخطي عقبة ريال مدريد، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب المجموعة الثالثة من التشامبيونزليج.

ويحاول فريق نابولي أن يكون على قدر المسئولية التي وضعتها الجماهير على عاتقهم، خاصة بعد الفوز سبورتينج براجا البرتغالي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات بالمسابقة.

قمة نارية بين مانشستر يونايتد و جالطة سراي التركي



وفي قمة نارية أخرى، يلتقي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بنظيره جالطة سراي التركي، على ملعب "أولد ترافورد"، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة".

ويسعى فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، لتحقيق انتصاره الأول في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام جالطة سراي، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويأمل فريق مانشستر يونايتد في مصالحة الجماهير الغاضبة، بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 3-4، في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات بدوري الأبطال.

كذلك يرغب فريق جالطة سراي في تحقيق فوزه الأول أيضًا، بعدما تعادل مع كوبنهاجن الدنماركي في الجولة الماضية من التشامبيونزليج.

بايرن ميونيخ يحل ضيفًا على نظيره كوبنهاجن الدنماركي



أما فريق بايرن ميونخ الألماني فإنه سيحل ضيفًا على نظيره كوبنهاجن الدنماركي، على ملعب "باركن ستاديون"، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وسيدخل فريق بايرن ميونخ منتشيًا بفوزه الثمين على اليونايتد في الجولة الأولى من دوري الأبطال، في محاولة منه لتعزيز صدارته لجدول ترتيب المجموعة الأولى.

بينما سيحاول فريق كوبنهاجن إيقاف انتصارات بايرن ميونخ والبحث عن الانتصار الأول، مستغلًا عامل الأرض والجمهور.

أرسنال في مواجهة قوية أمام لانس الفرنسي



في حين يخوض فريق أرسنال الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد النني، مواجهة قوية أمام نظيره لانس الفرنسي، على ملعب "بوليرت ديليليس"، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويخوض فريق أرسنال، تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، مباراة اليوم منتعشًا ووسط معنويات مرتفعة للغاية، بعد النتائج الإيجابية التي حققها سواء في بطولة دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي.

وكان فريق أرسنال قد حقق بداية قوية بعدما تغلّب على آيندهوفن الهولندي برباعية نظيفة، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كذلك حقق الجانرز فوزًا كبيرًا على بورنموث برباعية بدون رد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

بينما سيكون فريق لانس أمام مهمة صعبة لتخطي عقبة أرسنال، إذ يبحث عن انتصاره الأول في دوري أبطال أوروبا، خاصة بعدما وقع في فخ التعادل الإيجابي مع إشبيلية الإسباني بنتيجة 1-1 في مستهل مشوارهما بالمسابقة.



الأمر ذاته بالنسبة لفريق إشبيلية الإسباني، الذي يبحث عن فوزه الأول ومصالحة الجماهير، عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على نظيره بي إس في آيندهوفن الهولندي، على ملعب "فيليبس"، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

أما فريق آيندهوفن فإنه سيخوض مباراة اليوم وسط معنويات منخفضة، بعدما هزيمته الثقيلة والقاسية على يد أرسنال برباعية.

إنتر ميلان وبنفيكا في مباراة للبحث عن الانتصار

وفي الجولة ذاتها، يترقب عشاق الساحرة المستديرة، المباراة القوية التي ستجمع بين ناديي إنتر ميلان الإيطالي أمام بنفيكا البرتغالي، على ملعب "سان سيرو/ جيوزيبي مياتزا"، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويبحث ناديا إنتر ميلان وبنفيكا عن انتصارهما الأول في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري 2023-2024.

وكان إنتر ميلان قد وقع في فخ التعادل مع ريال سوسيداد بنتيجة 1-1، في الجولة الماضية من دور المجموعات بدوري الأبطال، بينما سقط فريق بنفيكا أمام ريد بول سالزبورج النمساوي بهدفين دون رد.

كذلك ستنطلق مواجهتين قويتين في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وكلاهما في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت "القاهرة"، حيث يحل ريال سوسيداد الإسباني ضيفًا على سالزبورج، والتي ستُقام على ملعب "رد بول أرينا"، بينما يستضيف فريق يونيون برلين الألماني منافسه سبورتنج براجا البرتغالي على ملعب "آندر آلتن فورستيري".