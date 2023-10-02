الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل مواجهة نابولي.. ماذا يفعل ريال مدريد أمام الأندية الإيطالية؟

ريال مدريد
ريال مدريد

تنطلق غدًا، القمة النارية بين ناديي ريال مدريد ونابولي الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره نابولي، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ماذا يفعل ريال مدريد أمام الأندية الإيطالية؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما قدمه ريال مدريد أمام الأندية الإيطالية وتاريخ مواجهاته مع نابولي، قبل القمة المرتقبة في دوري أبطال أوروبا، وذلك على النحو التالي:

- واجه فريق ريال مدريد 9 أندية إيطالية، إذ شارك في 80 مباراة أمامهم في جميع المسابقات.

- وخلال هذه المباريات، حقق ريال مدريد 44 انتصارًا، و11 تعادلًا، بينما تلقى 25 هزيمة.

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تاريخ مواجهات ريال مدريد ونابولي 

- وبالنسبة لتاريخ المواجهات، فإن ريال مدريد لا يعرف طعم الهزيمة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا.

- والتقى الفريقان في أربع مواجهات من قبل، حقق خلالهم ريال مدريد ثلاث انتصارات وتعادل وحيد.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو ريال مدريد 9 أهداف، بينما استقبلت شباكهم ثلاث أهداف من لاعبي نابولي.

يذكر أن فريق ريال مدريد قد حقق فوزًا صعبًا ولكنه ثمينًا أمام نظيره يونيون برلين الألماني بهدف نظيف، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد نابولى تاريخ مواجهات دوري ابطال اوروبا التشامبيونزليج

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